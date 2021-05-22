Fırtına vurdu

Altınova’da bir evin çatısı fırtına nedeniyle uçtu. Gönül Yolu Köprüsü yakınlarında bulunan bir zeytin ağacı ve birkaç sokak lambası direği de devrildi. Balıkesir Valiliği’nden yapılan açıklamada maddi hasar dışında yaralanma ve can kaybı olmadığı bildirildi. Hürriyet’e konuşan Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin fırtına sonucu meydana gelen hasarı şöyle özetledi: “Sabah saatlerinde meydana gelen fırtına Ayvalık genelinde etkili oldu. 80 teknenin battığını tespit ettik. Bunların içerisinde balıkçı ve tur tekneleri de var. Birçok tekne hasar gördü. Deniz Ticaret Odası’nın tespitine göre teknelerde yaklaşık 40 milyon liralık hasar meydana geldi. Enkaz kaldırma çalışmalarımız devam ediyor.”







TURİZME DE DARBE VURDU

Fırtınada 3 milyon lira değerindeki tur teknesinin battığını söyleyen Ayvalık Sınırlı Sorumlu Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Yönetim Kurulu Üyesi Ali Jale, “Batan tekneler arasında 20-30 metre büyüklüğünde 6 adet tur teknesi bulunuyor. Bu tekneler turistik geziler için kullanılıyordu. Yaz sezonu için hazırlıklarımızı yapmıştık. Bu fırtınayla bütün emeklerimiz boşa gitti. Bu felaket yaz turizmini olumsuz etkileyecek. Zararın karşılanması için gerekli desteğin sağlanmasını talep ediyoruz” dedi.

Öte yandan dün İzmir’de saatteki hızı 65 kilometreyi bulan fırtına Dikili’de Vakıf Zeytinliği mevkisinde 15 kadar balıkçı teknesini batırdı. Bursa’da da etkili olan sağanak ve dolu yağışı nedeniyle Karacabey ilçesinde dere taştı. Derenin taşması sonucu 4 ev su altında kaldı.

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