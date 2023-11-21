Fırtına ve selin acı bilançosu: 9 ölü 11 kayıp

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Batı Karadeniz’de etkili olan sağanak ve fırtınada 2 geminin karaya oturması 1 geminin de kaybolmasının ardından önceki gece Zonguldak’ın Ereğli ilçesine giden İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kaymakamlık binasında Vali Osman Hacıbektaşoğlu ve il müdürleri ile güvenlik güçlerinden bilgi aldı. Geceyi burada geçiren Bakan Yarlikaya, batan ‘Kafkametler’ gemisinin mürettebatıyla ilgili süren arama kurtarma çalışmaları hakkında bilgilendirmede bulunarak şöyle konuştu:

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya

‘DALGALAR 9 METREYİ BULDU’

Dün rüzgâr hızı zaman zaman 70 knot’un (yaklaşık 130 kilometre/saat) üzerine çıktığı, dalga boyunun da 8-9 metreyi bulduğu bir ortamda, İzmir’e gitmek üzere limandan ayrılan Türk bayraklı ‘Kafkametler’ adlı kuru yük gemisi sürüklenerek mendireğe çarpmak suretiyle maalesef batmıştır. Gemide bulunan 12 Türk mürettebattan 1 vatandaşımızın cansız bedenine ulaşılmıştır. Arama kurtarma faaliyetlerinde görevli 797 arkadaşımız var. 295 araç, 2 uçak, 1 helikopter ve devriye botlarımızla birlikte yoğun bir şekilde, havanın bize müsaade ettiği ölçüde arama kurtarma çalışmamız devam ediyor.

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‘Kafkametler’ adlı gemi batmadan önce en son bu noktada, Zonguldak Ereğli açıklarında sinyal verdi.

Limanda bağlı bulunan Kamerun bayraklı ‘Pallado’ isimli kargo gemisi de halatının kopması sonucu sürüklenerek karaya oturmuştur. Gemide bulunan 13 mürettebat, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılmıştır. Yine Kamerun bayraklı ‘Sormovski 45’ adlı kargo gemisinin halatının kopmasıyla sürüklendiği, liman romörkörü tarafından 12 mürettebatıyla yedeğe alınarak kurtarılmıştır. Diğer vilayetlerimizden AFAD’ın bize bildirdiği şu an için başka bir kayıp yok. Turuncu uyarı verilen illerden sadece 16’sında toplam 2 bin 9 ihbar yapıldı. Bu ihbarlara ulaşan bütün illerdeki görevli sayımız 7 bin 52’dir.

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Türk bayraklı ‘Kafkametler’ adlı kuru yük gemisi.

AÇIĞA GİDERKEN MENDİREĞE ÇARPMIŞLAR

- Kafkametler, adlı kuru yük gemisinin 12 Türkten oluşan mürettebat listesi de ortaya çıktı. Kaptan Cemal Turan, 2’nci kaptan Hıfzı Tarhan, telsiz zabiti Berke Çamurtaş, başmühendis Veli Özel, 2’nci makinist Göksel Özel, güverte ustası Tamer Özer, usta gemiciler İsmail Kaptan ve Satılmış Uslu, gemici Mustafa Nacar, usta makinist Cüneyt Aygen, yağcı Ömer Hebip, aşçı Metin Usta.

‘Kafkametler’in liman içinde sürüklenip karaya oturmaması için açığa giderken mendireğe çarptığı ve iletişimin bu andan sonra koptuğu da öğrenildi.

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‘ZARAR TESPİTLERİ YAPILIYOR’

Zonguldak’ta maalesef 57 okulumuzun çatısı uçtu. Bunlarla ve diğer harcamalarla ilgili ilk etapta AFAD’dan 50 milyon TL valiliğimizin ve il özel idaremizin emrine kaynak gönderdik. 43 işyeri ve evin çatısının uçtuğu bilgisine de sahibiz. Yarın akşama kadar ön tespitlerin ardından bu zarar tespitlerini bitirerek kesin hale getireceğimizi tahmin ediyorum. En geç cuma ya da cumartesi günü bu ödemeleri, yani destek ödemelerini de AFAD olarak vatandaşlarımıza yapacağız.”

Zonguldak Valiliği’nden yapılan açıklamada ise bugün ve yarın olmak üzere Ereğli’de bulunan tüm resmi ve özel örgün eğitim kurumlarında eğitim öğretime iki gün süreyle ara verildiği belirtildi.

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BABAANNE VE ÜÇ TORUNU CAN VERDİ

- Batman’da önceki gece etkili olan sağanak nedeniyle, birçok cadde ve sokak suyla doldu, ev ve işyerlerini su bastı. Seyitler Mahallesi’ndeki müstakil evde oturan Lalihan Güner (54) ve 5 torunu sel sularının evlerinin duvarını yıkması sonucu sulara kapılarak sürüklendi. Çevredekiler çocuklardan 2’sini son anda kurtarırken, babanne ve 3 torunu gözden kayboldu. Dün Lalihan Güner’in ve Asenat (1), İsrafil (5) ile Birgül Güner (9) kardeşlerin cansız bedenlerine ulaşıldı. Babaanne ile 3 torunu, toprağa verildi.

EVİNE GİDERKEN DEREYE KAPILDI

Diyarbakır’ın Hani ilçesinde önceki gün etkili olan sağanak, sel ve taşkınlara neden oldu. Dicle Caddesi’nden evine gitmek isteyen zihinsel engelli Behçet Avcı (45), taşan Eski Su Değirmeni deresine kapılıp sürüklendi. Ayakkabı boyacılığı yaparak geçimini sağlayan Avcı’nın eve gelmediğini fark eden ailenin kayıp ihbarı üzerine bölgeye sağlık, AFAD, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla, sürüklendiği tarlada ağır yaralı olarak bulunan Avcı, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.