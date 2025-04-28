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Fırtına uçuruyor

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#Istanbul#Fırtına#Ataşehir
Fırtına uçuruyor
Oluşturulma Tarihi: Nisan 28, 2025 07:00

İstanbul’da etkili olan şiddetli fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Ataşehir’de 1 kişi yaralanırken, Arnavutköy’de sigara izmaritinden çıkan yangın rüzgârın etkisiyle büyüdü.

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İstanbul’da etkili olan fırtına yarın gece sona erecek. Kentte birçok çatının, panonun uçmasına, ağaçların devrilmesine sebep olan fırtınanın hızı saatte 50 ila 75 kilometreye ulaşabiliyor. Ataşehir’de de tadilat için Kayışdağı Mahallesi Dudullu Caddesi’nde akaryakıt istasyonuna koyulan panolar rüzgârın etkisiyle bir kişinin üzerine düştü. Hafif yaralanan vatandaş hastaneye kaldırıldı. Arnavutköy’de de ormanlık alana atılan sigara izmaritinden çıkan yangın rüzgârın etkisiyle büyüdü. Alevler saatler sonra kontrol altına alındı.

 

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#Istanbul#Fırtına#Ataşehir

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