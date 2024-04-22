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Fırtına sonrası yaz havası

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#Antalya#Fırtına#Tatilciler
Fırtına sonrası yaz havası
Oluşturulma Tarihi: Nisan 22, 2024 07:00

Antalya’da önceki gün etkili olan fırtınanın ardından güneşli havanın tadını çıkarmak isteyen tatilciler sahili doldurdu.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün önceki gün ‘sarı kod’la fırtına uyarısı yaptığı Antalya’da dün güneşli hava etkisini gösterdi. Hava sıcaklığının 21, deniz suyu sıcaklığının 22, nem oranının yüzde 58’e ulaştığı kentte güzel havanın tadını çıkarmak isteyen tatilciler Konyaaltı Sahili’ne akın etti.

Fırtına sonrası yaz havası

Sahil kenarında yürüyüş yapanların ve manzarayı izleyenlerin yanı sıra sahil bandında da yoğunluk göze çarptı. Sahile gelen yerli ve yabancı tatilcilerden bazıları güneşlendi, bazılar ise Akdeniz’in mavi sularında yüzmenin tadını çıkardı. 

 

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#Antalya#Fırtına#Tatilciler

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