Fırtına sonrası yaz havası

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün önceki gün ‘sarı kod’la fırtına uyarısı yaptığı Antalya’da dün güneşli hava etkisini gösterdi. Hava sıcaklığının 21, deniz suyu sıcaklığının 22, nem oranının yüzde 58’e ulaştığı kentte güzel havanın tadını çıkarmak isteyen tatilciler Konyaaltı Sahili’ne akın etti.

Sahil kenarında yürüyüş yapanların ve manzarayı izleyenlerin yanı sıra sahil bandında da yoğunluk göze çarptı. Sahile gelen yerli ve yabancı tatilcilerden bazıları güneşlendi, bazılar ise Akdeniz’in mavi sularında yüzmenin tadını çıkardı.