Fırtına otobüs durağını devirdi

İlçenin Yeni mahalle Koru düzü caddesinde bulunan otobüs durağı sabaha karşı çıkan fırtına yüzünden devrildi. Yaklaşık bir saat süren fırtına da üniversiteye giden öğrencilerin beklediği durak rüzgara dayanamadı. Çaycuma Belediyesi'nin yaptığı duraklar için de yer alan yolcu bekleme durağı sabaha karşı çıkan fırtına yüzünden devrilerek camları kırıldı. Otobüs durağında kimsenin olmaması can kaybını önledi.