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ZONGULDAK (İHA)
Haber Giriş: 10.03.2020 - 15:40,Son Güncelleme:/

Fırtına otobüs durağını devirdi

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Fırtına otobüs durağını devirdi
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Zonguldak Çaycuma ilçesinde yolcu bekleme durağı çıkan fırtınada devrildi.

İlçenin Yeni mahalle Koru düzü caddesinde bulunan otobüs durağı sabaha karşı çıkan fırtına yüzünden devrildi. Yaklaşık bir saat süren fırtına da üniversiteye giden öğrencilerin beklediği durak rüzgara dayanamadı. Çaycuma Belediyesi'nin yaptığı duraklar için de yer alan yolcu bekleme durağı sabaha karşı çıkan fırtına yüzünden devrilerek camları kırıldı. Otobüs durağında kimsenin olmaması can kaybını önledi.

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