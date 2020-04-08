Fırtına ne zaman duracak? Havalar ne zaman ısınacak? 8 Mart il il hava durumu

Meteoroloji'den yapılan son hava durumu değerlendirmeleri, özellikle İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirlerde ikamet edenler tarafından sorgulanıyor. Sıcak havaların geleceği tarihi bekleyenler bu kapsamda, "yarın hava nasıl olacak?" sorusuna, son hava durumu tahminlerine göre yanıt arıyor. İşte, 8 Nisan Türkiye geneli hava durumu raporu.

YARIN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin güney, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Güneydoğu Anadolu, Muğla, Afyonkarahisar, Malatya, Elazığ ve Şırnak ile bu akşam saatlerinde Aydın, Denizli ve Van çevrelerinin yağmur ve sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

FIRTINA DURACAK MI?

Rüzgarın Marmara ve Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden fırtına ve yer yer kuvvetli fırtına (50-90 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek, ulaşımda aksamalar ile ağaç ve direk devrilmesi ve çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. İstanbul'da fırtınanın yarın da devam edeceği öngörülüyor.

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, güney kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden fırtına ve yer yer kuvvetli fırtına (60-90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

EDİRNE 3°C, 17°C

Az bulutlu

İSTANBUL 8°C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 6°C, 15°C

Az bulutlu

KOCAELİ 5°C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Aydın, Denizli, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinde Muğla, Denizli ve Afyonkarahisar çevrelerinin hafif sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kuzey Ege’de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR 4°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı

DENİZLİ 8°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Çarşamba) öğle saatlerinde hafif sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR 9°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

MANİSA 7°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Burdur ve Adana ile zamanla bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 13°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 14°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) kıyı kesimleri hafif olmak üzere sağanak yağışlı

HATAY 13°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA 5°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinde Konya, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinde bölgenin güneyinin hafif olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bu akşam ve gece saatlerinde kuzey ve doğusunda kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

ANKARA 3°C, 16°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

ÇANKIRI 1°C, 18°C

Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR 1°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİVAS 0°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; batı kıyılarında bu akşam saatlerinde kuzeydoğu yönlerden kuvvetli, zaman zaman fırtına (50-70 Km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

BOLU 2°C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE 2°C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU -3°C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 6°C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun ve iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bu akşam saatlerinde Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

AMASYA 4°C, 17°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

SAMSUN 8°C, 13°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

TOKAT 7°C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 9°C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Van, yarın (Çarşamba) Malatya, Elazığ ve Şırnak çevrelerinin hafif yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM -2°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARS -2°C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA 6°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinde sağanak yağışlı

VAN 4°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde hafif yağmur ve sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 9°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı

GAZİANTEP 10°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinde sağanak yağışlı

SİİRT 10°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı

ŞANLIURFA 12°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinde sağanak yağışlı