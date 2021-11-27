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Fırtına köyü yerle bir etti! Çatılar uçtu, ağaçlar söküldü

#Aydın#Fırtına#Çatılar Uçtu
Fırtına köyü yerle bir etti Çatılar uçtu, ağaçlar söküldü

Aydın’da etkili olan yağış ve fırtına nedeniyle İncirliova ilçesine bağlı Şirindere köyünde onlarca evin çatısı uçtu, ağaçlar kökünden söküldü, direkler devrildi.

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Aydın il genelinde sabaha karşı başlayan sağanak yağışla birlikte İncirliova ilçesine bağlı Şirindere köyünde fırtına çıktı. Saatteki hızı 90 kilometreye ulaşan fırtına, köydeki evlerin ve besihanelerin çatılarını söktü, elektrik direklerini yıktı. Fırtınanın ağaçları kökünden söktüğü köyde, maddi hasarın milyonlarla ifade edildiği bildirildi.

Vatandaşlar, havanın aydınlanması ile birlikte imece usulü ve İncirliova Belediyesine bağlı ekiplerin destekleri ile yaralarını sarmaya başladı.

Fırtına köyü yerle bir etti Çatılar uçtu, ağaçlar söküldü

Olaydan sonra köye gelen İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, fırtınanın köyü adeta yerle bir ettiğini belirterek, tek tesellilerinin yaralanma ve can kaybı yaşanmaması olduğunu söyledi.

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"SABAHA KARŞI BİR ANDA UĞULTU ÇIKTI"

Her şeyin bir anda olduğunu belirten köy sakinlerinden Mehmet Filiz, “Sabaha karşı bir anda uğultu çıktı. Belki bir dakika içinde ne olduysa oldu. Fırtına önüne ne geldiyse alıp götürdü. Evlerin ve besihanelerin çatıları uçtu gitti. Kimin çatısının nerde olduğu belli değil” diye konuştu.

Fırtına köyü yerle bir etti Çatılar uçtu, ağaçlar söküldü

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"TÜM ÇATILAR UÇTU"

Fırtına sırasında herkesin uykuda olması nedeniyle bağırış çağırışlarla uyandıklarını belirten Huriye Filiz ise, “Ne olduğunu anlayamadık. Önce bir uğultu çıktı, ardından tüm çatılar uçmaya başladı. Köylüler olarak birbirimizi kontrol ettik. Yaşlı ve çocukları kontrol ettik. Maddi hasar var ama çok şükür cana gelmedi" diyerek, büyük bir felaket atlattıklarını söyledi.

Fırtına köyü yerle bir etti Çatılar uçtu, ağaçlar söküldü

Fırtına nedeniyle sadece evler değil bölgedeki zeytin bahçelerinde de büyük hasar oluştu. Onlarca ağaç kökünden sökülürken, yüzlerce ağacın ise dalları tamamen kırıldı. Elektrik ve suların da kesik olduğu köyde, ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

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#Aydın#Fırtına#Çatılar Uçtu

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