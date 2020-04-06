MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriFırtına hayatı felç etti: İş yerinin camları indi, çatılar uçtu
GeriGündem Fırtına hayatı felç etti: İş yerinin camları indi, çatılar uçtu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
KIRKLARELİ (İHA)
Haber Giriş: 06.04.2020 - 12:15,Son Güncelleme:/

Fırtına hayatı felç etti: İş yerinin camları indi, çatılar uçtu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Fırtına hayatı felç etti: İş yerinin camları indi, çatılar uçtu
Abone Olgoogle-news

Kırklareli’nde akşam saatlerinden itibaren etkisini sürdüren fırtına nedeniyle kentte bir iş yerinin camları inerken, bazı evlerinde çatıları uçtu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün fırtına için turuncu uyarı verdiği Trakya genelinde şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiliyor. Dün geceden beri etkili olan fırtına nedeniyle Kırklareli’de bazı iş yerlerinin camları şiddetli rüzgardan kırılarak yerlere saçıldı. Ayrıca bazı evlerin çatıları da şiddetli rüzgardan dolayı daha fazla dayanamayıp etrafa uçtu. Olayda yaralanan olmazken söz konusu iş yerinde maddi hasar meydana geldi. Olay yerine gelen ekipleri yıkık alanlarda güvenlik önlemleri aldı.
Şiddetli fırtına kent geneline etkisi sürdürüyor.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle