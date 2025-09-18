×
Fırtına etkisini artırdı! Kentte dalga boyu 5 metreyi aştı

#Fırtına#Amasra#Meteoroloji
Oluşturulma Tarihi: Eylül 18, 2025 12:10

Bartın'ın Amasra ilçesinde, fırtına nedeniyle dalga boyu 5 metreye ulaştı, kuru yük gemileri ilerlemekte güçlük çekti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısı sonrası Amasra'da fırtına etkili oldu. Kentte saatteki hızı 60 kilometreyi bulan fırtına nedeniyle denizde dalgalar oluştu. Amasra Küçük Liman'da duvarlara çarpan dalgaların boyu 5 metreyi buldu.

Vatandaşlar limana gelip, cep telefonlarıyla dalgaları görüntüledi. Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığı ekipleri, teknelerin zarar görmemesi için gereken önlemlerin alındığını bildirdi.
AMASRA BELEDİYESİ UYARDI

Fırtına nedeniyle kuru yük gemileri ilerlemekte güçlük çekti. Boztepe ile Kaleiçi mahallelerini birbirine bağlayan Kemere Köprüsü'nde rüzgar etkili oldu. Amasra Belediyesi, anons yapıp kuvvetli rüzgara karşı dikkatli olunması konusunda uyarılarda bulundu.

