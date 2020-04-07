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Gündem
Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ), (DHA)
Haber Giriş: 07.04.2020 - 12:16,Son Güncelleme:/

Fırtına eğitim uçağını ters döndürdü

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Fırtına eğitim uçağını ters döndürdü
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TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde 2 gündür etkili olan şiddetli rüzgar, Çorlu Atatürk Havalimanı’nda park halinde bulunan eğitim uçağını ters döndürdü.

Tekirdağ ve çevresinde 2 gündür etkili olan şiddetli rüzgar, hayatı olumsuz etkiliyor. Hava sıcaklığı 9 derece olan ilçede, hızı saatte zaman zaman 90 kilometreye çıkan rüzgar, Çorlu Atatürk Havalimanı’nda park halinde bulunan eğitim uçağını yaklaşık 10 metre sürükleyerek, ters döndürdü. Uçağın devrilmesiyle olay yerine itfaiye ekipleri gönderildi. Uçak yapılacak hasar tespitinin ardından kaldırılacak.

Şiddetli rüzgar ayrıca yol kenarlarında bulunan tabelalar ile ağaçları devirip, bazı binaların çatılarını uçurdu. Sokaklarda bulunan çöp konteynerleri fırtına nedeniyle sürüklendi.

Meteoroloji yetkilileri fırtınanın gün boyu devam edeceğini bildirdi.

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