MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriFırtına asırlık sedir ağacını devirdi
GeriGündem Fırtına asırlık sedir ağacını devirdi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Sefer TALAY/BURHANİYE (Balıkesir), (DHA)
Haber Giriş: 31.03.2021 - 17:18 | Son Güncelleme:

Fırtına asırlık sedir ağacını devirdi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Fırtına asırlık sedir ağacını devirdi

BALIKESİR’in Burhaniye ilçesinde etkili olan kuvvetli rüzgar, Ören Mahallesi'ndeki asırlık sedir ağacını devirdi.

Fırtına asırlık sedir ağacını devirdi
Burhaniye ilçesinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan poyraz fırtınası hayatı olumsuz etkiledi. Fırtına, Ören Mahallesi'ndeki 18 metre uzunluğundaki sedir ağacının devrilmesine neden oldu. Yolu kapatan ağaç, Burhaniye Belediyesi ekiplerince motorlu testere ile kesilerek, kaldırıldı. Ağaç bir çay bahçesine de zarar verdi. Ağacın yıkılmasına üzüldüğünü söyleyen Kemal İşi, “Rüzgar sert esiyor. Son günlerde yağan yağmurlar da toprağı yumuşattı. Bu yüzden ağaç rüzgara dayanamamış. İnşallah, başka ağaçlar yıkılmaz” dedi.

 

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi