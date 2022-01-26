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'Fırtına anında balıkçıdaydı' polemiği... İBB Başkanı İmamoğlu eleştirilere böyle yanıt verdi: Gizli bir yemek değildi

#İmamoğlu#İBB#Kar

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da yoğun kar ile mücadele sürerken Sarıyer'deki balık restoranında çekilen fotoğrafı doğruladı. İmamoğlu konuyla ilgili AKOM'da düzenlediği basın toplantısında "O mekanda gizli bir yemek değil bu. Zaten kamuya açık bir alan" dedi.

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İstanbul'da yoğun kar yağışı iki gün boyunca hayatı olumsuz yönde etkiledi. Birçok araç yolda kalırken, sürücüler araçları içerisinde mahsur kaldı. İstanbul'da kar ile mücadelenin sürdüğü sırada İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Sarıyer'de bir balık restoranında yemek yediği anlara ilişkin fotoğraf, tartışmalara neden oldu. İmamoğlu'nun balıkçıda Birleşik Krallık Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott ile bir araya geldiği belirtildi.

Sosyal medyada çok konuşulan fotoğrafı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla doğrulamıştı. İmamoğlu bugün de AKOM'da düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

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"MEKANDA GİZLİ BİR YEMEK DEĞİL BU"

İmamoğlu yaptığı açıklamada "O mekanda gizli bir yemek değil bu. Zaten kamuya açık bir alan. Benim 23 yıllık gittiğim bir mekan. Orada yaşanan bazı hususlar beni üzmüştür. Sayın büyükelçi bu kara rağmen verdiği söz gereği bir gün önce kalkıp İstanbul'a gelmiştir. Gün boyu yaptığımız çalışmalardan sonra bir vakit dilimi ayırıp oraya gidip resmi buluşmayı eşlerimizle beraber yaptık. Sohbet ettik, yemeği ülkemizi konuştuk. Ülkemiz İngiltere ilişkileri ile ilgili sohbet ettik. İBB Başkanının karla mücadele kadar dünya ülke temsilcileri ile kuracağı ilişki de görevidir ve sorumluluğudur.

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"BİR EKSİKLİK YAŞANMADI, YAŞANMAYACAK DA"

Bir belediye başkanının 1-2 saat bir başka yere gitmesi kadar doğal bir şey olamaz. Burada benim Genel Sekreterim var, yardımcılarım var, daire başkanlarım var, kurum-kuruluşlar var. Sahada on binlerce çalışanımız var. Yani İBB insanların aklındaki gibi 'her şey' anlamını taşımıyor bizim çalışma tarzımızda. Bizim için her şey hepimiz demek. Dolayısıyla her arkadaşımız sorumluluğunu yerine getirme konusunda hassas davranıyorlar. Bir eksiklik de yaşanmadı Allah'a şükür, yaşanmayacak da... Bu konunun devletimizin imkanları kullanılarak bir mobese kamerasının görüntülerinin, böylesi magazinsel, kaotik bir sürecin parçası yapılacak şekilde servis edilmesinin sağlanmasının karşısında ben takipçi olacağım. Bu çok çok önemli bir meseledir, bu iş kişisel de bir meseledir." dedi.

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