First Lady’ler ‘gelecek nesil’ için buluşacak

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NATO Zirvesi marjında düzenlenecek toplantının, çocukların dijital dünyanın tehlikelerinden daha etkin korunmasına yönelik müşterek çabalara yönelik görüş alışverişi yapılması öngörülüyor. Lider eşlerinin sırayla konuşma yapacağı toplantıda, “Dijital Güvenlik ve Yeni Nesil Riskler”, “Koruyucu ve Yaşa Uygun Yaklaşımlar”, “Ortak Sorumluluk ve Çok Paydaşlı İşbirliği”, “Farkındalık, Eğitim ve Dijital Okuryazarlık”, “Etik ve Değer Temelli Yaklaşımlar” ve “İyi Uygulama Örneklerinin Paylaşılması” temalarının ele alınması planlanıyor.

TÜRK MUTFAĞI

Toplantının ardından Emine Erdoğan, lider eşlerini öğle yemeğinde ağırlayacak. Türk mutfağının yakından tanıtılacağı yemeğin salonunda İznik çinisi örnekleri ve masa örtülerinin üzerinde ise Türk nakış kültürünü yansıtan dokunuşlar yer alacak. Emine Erdoğan ve lider eşleri aile fotoğrafı sonrası geleneksel el işçiliğini ve Türk dokuma kültürünün zenginliklerini yansıtan dokuma kumaşlar, nakışlar ve işlemelerin yer aldığı bir koleksiyonu inceleyecek.

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