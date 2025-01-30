Fırsatçılar işbaşında! Yangın tüpü fiyatları alevlendi

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Tüm Yangın Söndürme Sistemlerini Araştırma ve Geliştirme Derneği (TÜYANDER) Başkan Yardımcısı Timur Kanay, vatandaşları durumu fırsata çeviren satıcılara ve kaçak dolum yapan işletmelere karşı uyararak, “Bazı fırsatçıların yangın söndürme cihaz ve malzemelerini bin 500-2 bin TL bandında satışa çıkardığını duyuyoruz” dedi ve şu bilgileri verdi: “Bu felaket bize yangın tedbirlerinin ciddiye alınması ve bilinçli olunması gerektiğini bir kez daha hatırlattı. Şu anda mevcut yangın tüplerinin dolumları yaptırılıyor veya yeni cihazlar temin ediliyor.

SATIŞLAR YÜZDE 50 ARTTI

Bu durum, satışlarda yüzde 50 oranında artışa neden oldu. Talep artınca ‘fırsat zamları’ da hemen yapılmaya başlandı. 650-700 TL olan yangın söndürme cihazları, yılbaşından sonra 800-850 TL seviyelerine çıkmıştı. Fakat şimdi bazı fırsatçıların yangın söndürme cihaz ve malzemelerini bin 500-2 bin TL bandında satışa çıkardığını duyuyoruz.

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MERMER TOZU SAHTEKÂRLIĞI

Vatandaşların bir diğer dikkat etmesi gereken husus ise kaçak dolum. Bir firmanın yangın tüpü dolumu yapabilmesi için Türk Standartları Enstitüsü Hizmet Yeterlilik Belgesi’ni (TSE HYB) alması gerekiyor. Vatandaşlar bu belgeye dikkat etmeli.” Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu da “Bir başka vicdansızlık da yangın tüplerinin içine kimyasal toz yerine mermer toz karışımı da sıkabiliyorlar. Böylelikle yangın esnasında fonksiyonu azalmış oluyor” uyarısını yaptı.

FAHİŞ FİYATI ŞİKÂYET EDİN

Ticaret Bakanlığı yetkilileri, fahiş fiyat artışları iddiaları üzerine yurt genelinde yangın tüpleri ve malzemeleri satan işyerlerine denetimlerini sıkılaştırdı, bazı işletmelere tutanak tutuldu. Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, “Bir haftada fiyat grafiği nasıl çıkmış? Bu sahtekârlıktır, vurgunculuktur, fırsatçılıktır. Ticaret Bakanlığı’na şikâyet edin” dedi.