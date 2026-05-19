Fırsatçı fiyatlamaya sıkı denetim

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, TOBB İkiz Kuleler’de TOBB Hizmet Şeref Belgesi ve Plaket Takdim Töreni’nde özetle şunları söyledi: “Büyük bir memnuniyetle ifade etmek isterim ki bugün itibarıyla Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, dünyanın en kaliteli ve en fazla hizmet üreten üçüncü oda sistemidir. Halihazırda ihracatımızın yüzde 99’u, yani 273 milyar dolarlık kısmı oda ve borsa üyesi firmalarımız tarafından gerçekleştiriliyor. Aynı şekilde, 17 milyonluk bir mevcutla kayıtlı istihdamın yüzde 74’ü bu firmalarımız tarafından sağlanıyor. Gümrük kapılarımızı devlete hiçbir yük getirmeden modernize ederek ihracatta yeni rekorlar kırmamıza sizler vesile oldunuz. Türkiye’nin ilk elektrikli aracı Togg’un hayata geçirilmesini yine sizler sağladınız.

BİR ÜST LİGE TAŞIDIK

Son 23.5 yılda sizlerin ve aziz milletimizin desteğiyle eğitimden sağlığa, ulaşımdan ticarete, tarımdan güvenliğe Türkiye’yi her alanda bir üst lige bizler taşıdık. Üretim, istihdam, yatırım ve ihracat olmak üzere dört sütun üzerinde yükselttiğimiz ekonomimizi sağlam bir yapıya kavuşturduk.

EKONOMİ ŞOKLARA DİRENÇLİ

Korumacı eğilimlerin küresel ölçekte yükselişe geçtiği, ticari rekabetin giderek sertleştiği; savaş ve çatışmaları su, iklim, gıda ve enerji krizlerinin takip ettiği bir dönemde Türkiye ekonomisini şoklara karşı dirençli hale getirdik. Bölgemizdeki çatışmalara rağmen geçtiğimiz yıl ekonomimizi yüzde 3.6 oranında büyüterek milli gelirimizi 1.6 trilyon dolara, kişi başı milli geliri 18 bin 40 dolara ulaştırdık. Dış ticaret hacmimizi 820 milyar dolara, mal ve hizmet ihracatımızı ise 396 milyar dolara çıkardık. Çok yakın bir gelecekte 400 milyar doları da Allah’ın izniyle aşacağız.

İHRACATTA REKOR

Özellikle ihracatta başarı hikâyesi yazmaya devam ediyoruz. Geçen ay ihracatımız önceki yılın aynı ayına göre yüzde 22.3 artışla 25.4 milyar dolara ulaşarak nisan ayı rekorunu kırdı. Bu rakam aynı zamanda Cumhuriyet tarihimizin en yüksek aylık ikinci rekoru olarak kayıtlara geçti.

Hizmetler ticareti fazlamız 2025 yılında 63.5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti ve bu tutar cari dengemize güçlü bir katkı sağladı. Savunma ve havacılık ihracatımız geçtiğimiz sene 10 milyar doları aştı.

İŞSİZLİK TEK HANELİ

İhracatta yakaladığımız ivmeyi turizm ve istihdam rakamlarıyla daha da perçinliyoruz. 2025’te 64 milyon ziyaretçi ağırladık, 65.2 milyar dolar turizm geliri elde ettik. Turizm gelirimizi 2026’nın ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4.2 artırarak 9 milyar 896 milyon dolar seviyesine taşıdık. İşsizlik oranımızı yüzde 8.1’e indirdik. İstihdam sayımızı 32.5 milyon kişiye, istihdam oranımızı ise yüzde 48.5’e yükselttik. İşgücüne katılma oranımız yüzde 52.8’e çıkarken, işsizlik oranımız tam 35 aydır tek haneli seyrini sürdürüyor.

Türk ekonomisinin potansiyelinin farkında olan yurtdışı yatırımcılar da son 23 yılda ülkemizde 89 bin şirket kurarak 290 milyar dolar tutarında yatırım yaptılar. Bu yatırımcılar aynı zamanda 1 milyon 200 bin kişiye istihdam sağlayıp yılda 70 milyar dolar ihracat gerçekleştirerek ülkemize döviz kazandırdılar.”

ÇARŞIYLA PAZARLA SAĞLAMASINI YAPIYORUZ

“İktidarlarımız döneminde ekonomiyi hiçbir zaman sadece verilerden, grafik ve rakamlardan ibaret görmedik. Göstergelerin bize anlattığı ekonomi fotoğrafının sağlamasını çarşıyla, pazarla, esnafın, çiftçinin, sanayicinin, üreticinin anlattıklarıyla yaptık. Ekonomi yönetimimiz piyasanın yaşadığı stresi asgari düzeye indirmek için her türlü tedbiri alıyor. Öte yandan üretim ve ulaştırma maliyetlerindeki artışla izah edilemeyecek ölçüde fırsatçı bir fiyatlama alışkanlığı ile karşı karşıyayız. Türkiye bugün enerji başta birçok alanda Avrupa’nın en düşük girdi maliyetlerine sahipken, bazı ürünlerin fiyatlarında orantısız artışlar yaşanıyorsa bunun piyasa şartlarıyla açıklanamayacağı ortadadır. Yani birileri girdi maliyetlerindeki dalgalanmayı gerekçe göstererek fahiş fiyatlarla vatandaşlarımızın cebine, kesesine, kazancına el uzatmaktadır. Bu yüzden piyasadaki fırsatçılara dönük denetimlerimizi kararlı bir şekilde sürdürüyoruz.”