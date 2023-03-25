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Firmaları 'oltalama' ile dolandıran şüpheli yakalandı

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#İstanbul#Dolandırıcılık#Oltalama
Oluşturulma Tarihi: Mart 25, 2023 09:46

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yabancı şirketlerle internet üzerinden ticaret yapan Türk firmalarının mail adreslerini ele geçirerek ödemeleri kendi hesabına yönlendiren yabancı uyruklu şüpheliyi yakaladı.

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İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri; kentte faaliyet gösteren plastik fabrikasının ticaret yaptığı İngiltere firmasından ödemesini alamadığı bilgisi alındı. Alınan bilgi üzerine harekete geçen jandarma ekipleri ödeme sistemini ve mail hesaplarını takibe aldı. Yapılan incelemelerde yabancı uyruklu bir kişinin, yabancı şirketler ile ticaret yapan Türk firmalarının 'Phishing' (Oltalama) yöntemi ile mail hesaplarının ele geçirildiği tespit etti. Bu sayede, ticaret içerisinde bulunulan yabancı firmaları kendi kurduğu paravan emlak ofisi hesabına yönlendiren ve ödemeleri bu hesaba aktaran şüphelinin, kurduğu paravan şirket üzerinden çaldığı ödemeleri ev satışı adı altında akladığı belirlendi. Operasyon için düğmeye basan ekipler, şüphelinin Esenyurt'ta bulunan ikamet adresinde baskın yaptı. Operasyonda şüpheli yakalanırken, evde yapılan aramalarda; çok sayıda dijital bulgu ve suçtan elde edildiği değerlendirilen yüklü miktarda para ele geçirildi. Nitelikli hırsızlık suçunu bilişim sistemleri kullanarak işlediği tespit edilen şüpheli, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Öte yandan İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 2023'ün başından beri düzenlenen operasyonlarla 8 şüpheliyi yakalayarak, çok sayıda vatandaş ve firmanın mağduriyeti giderildiği öğrenildi.

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#İstanbul#Dolandırıcılık#Oltalama

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