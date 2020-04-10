Yarın fırınlar açık mı? Fırınlar kapatılacak mı?

Sokağa çıkma yasağı ile ilgili son dakika açıklamasının ardından vatandaşlar fırınların açık olup olmayacağını öğrenmek istiyorlar. Yarın fırınlar açık mı? İçişleri Bakanlığınca bu geceden, 12 Nisan saat 24.00'e kadar 30 büyükşehirle Zonguldak'ta, il sınırları içerisinde sokağa çıkma yasağı getirildi. Bakanlık tarafından yayınlanan ek genelgede yasak kapsamı dışında tutulan iş yerlerini açıkladı.

FIRINLAR AÇIK MI?

Fırınların açık olup olmayacağı ile ilgili açıklama yapıldı. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan ek genelgede, ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamül ruhsatlı iş yerlerinin açık olacağı belirtildi.

Fırınlarda üretilen ekmeğin dağıtımında görevli araçlar ve çalışanlar, sokağa çıkma yasağının dışında tutuldu.

AÇIK OLACAK İŞYERİ, İŞLETME VE KURUMLAR