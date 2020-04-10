Yarın fırınlar açık mı? Fırınlar kapatılacak mı?
İçişleri Bakanlığınca bu geceden, 12 Nisan saat 24.00'e kadar 30 büyükşehirle Zonguldak'ta, il sınırları içerisinde sokağa çıkma yasağı getirildi. Vatandaşlar, “Fırınlar açık mı, kapatılacak mı?” sorularının yanıtını öğrenmek istiyorlar. İşte bakanlık tarafından yayınlanan ek genelgede belirtilen detaylar…
Sokağa çıkma yasağı ile ilgili son dakika açıklamasının ardından vatandaşlar fırınların açık olup olmayacağını öğrenmek istiyorlar. Yarın fırınlar açık mı? İçişleri Bakanlığınca bu geceden, 12 Nisan saat 24.00'e kadar 30 büyükşehirle Zonguldak'ta, il sınırları içerisinde sokağa çıkma yasağı getirildi. Bakanlık tarafından yayınlanan ek genelgede yasak kapsamı dışında tutulan iş yerlerini açıkladı.
FIRINLAR AÇIK MI?
Fırınların açık olup olmayacağı ile ilgili açıklama yapıldı. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan ek genelgede, ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamül ruhsatlı iş yerlerinin açık olacağı belirtildi.
Fırınlarda üretilen ekmeğin dağıtımında görevli araçlar ve çalışanlar, sokağa çıkma yasağının dışında tutuldu.
AÇIK OLACAK İŞYERİ, İŞLETME VE KURUMLAR
- a) Ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamül ruhsatlı işyerleri,
- b) Tüm sağlık ürünleri ve tıbbi malzemelerin (tıbbi maske dahil) üretiminin yapıldığı işyerleri,
- c) Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler,
- d) Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları (huzurevi, yaşlı bakım evi, rehabilitasyon merkezleri, acil çağrı merkezleri vb.)
- e) Her bir 50.000 nüfusa bir adet olmak üzere göre valilikler/kaymakamlıklar tarafından belirlenecek akaryakıt istasyonu ve veteriner klinikleri,
- f) Doğalgaz, elektrik, petrol sektöründe stratejik olarak faaliyet yürüten büyük tesis ve işletmeler (Tüpraş, termik ve doğalgaz çevrim santralleri gibi)
- g) PTT, Kargolar vb dağıtım şirketleri,
- h) Hayvan barınak, çiftlik ve bakım merkezleri
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