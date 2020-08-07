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Hürriyet
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Gündem
Murat HAZER/KARASU (Sakarya), (DHA)
Haber Giriş: 07.08.2020 - 13:40,Son Güncelleme:

Fırından sadaka kutusu hırsızlığı kamerada

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Fırından sadaka kutusu hırsızlığı kamerada
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SAKARYA’nın Karasu ilçesinde, fırına gelen 3 kişinin, tezgahın üzerindeki sadaka kutusunu çalma anı, güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Yalı Mahallesi Plaj Yolu üzerinde bulunan Y.E.’ye ait fırına, pazar günü ekmek alma bahanesiyle gelen 3 kişi, tezgahın üzerindeki sadaka kutusunu çaldı. Sadaka kutusunun yerinde olmadığını gören fırın işletmecisi, güvenlik kamerası kayıtlarını incelediğinde çalındığını gördü. Şikayet üzerine harekete geçen polis ekipleri, görüntüleri inceleyip, sadaka kutusunu çalan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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