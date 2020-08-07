Fırından sadaka kutusu hırsızlığı kamerada
SAKARYA’nın Karasu ilçesinde, fırına gelen 3 kişinin, tezgahın üzerindeki sadaka kutusunu çalma anı, güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
Yalı Mahallesi Plaj Yolu üzerinde bulunan Y.E.’ye ait fırına, pazar günü ekmek alma bahanesiyle gelen 3 kişi, tezgahın üzerindeki sadaka kutusunu çaldı. Sadaka kutusunun yerinde olmadığını gören fırın işletmecisi, güvenlik kamerası kayıtlarını incelediğinde çalındığını gördü. Şikayet üzerine harekete geçen polis ekipleri, görüntüleri inceleyip, sadaka kutusunu çalan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.
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