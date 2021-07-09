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İlyas Kaan TAYTAK/EMİRDAĞ (Afyonkarahisar), (DHA)-
Haber Giriş: 09.07.2021 - 17:24 | Son Güncelleme:

Fırından aldığı ekmeğin içinde çıkan şoke etti: Çekiyorum ama çıkmıyor... Şikayette bulundu

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Fırından aldığı ekmeğin içinde çıkan şoke etti: Çekiyorum ama çıkmıyor... Şikayette bulundu

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde fırından ekmek alan Mustafa Avcı isimli şahıs ekmeğin içinde ip olduğunu gördü. Avcı, ekmekle birlikte gittiği Emirdağ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne şikayette bulundu.

Emirdağ ilçesi Suvermez Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir fırından ekmek alan Mustafa Avcı, iddiaya göre kahvaltı yaparken kestiği ekmeğin içinde iplik olduğunu gördü.

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"FIRINDAN ALDIĞIM EKMEKTEN İP ÇIKTI"

Ekmekten ip çıktığını görünce cep telefonuyla görüntüleyen Mustafa Avcı, "Kahvaltı yapacağım ekmeği ikiye böldüğümde böyle bir ip çıktı. Emirdağ Suvermez yolundaki fırından aldığım ekmekten ip çıktı. İpe asılıyorum, çekiyorum ama çıkmıyor. İp ekmekle birlikte geliyor, ipi mi yiyelim" diye tepki gösterdi.

Fırından aldığı ekmeğin içinde çıkan şoke etti: Çekiyorum ama çıkmıyor... Şikayette bulundu

ŞİKAYETTE BULUNDU

Mustafa Avcı, ekmekle birlikte gittiği Emirdağ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne şikayette bulundu.

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