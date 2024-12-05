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Fırında korkunç olay: Kızgın haldeyken başına döküldü, ağır yaralandı

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#Fırın#Pekmez#Kaza
Oluşturulma Tarihi: Aralık 05, 2024 12:35

Adana’da simit üretiminde kullandığı kızgın pekmezi başına döken fırın çalışanı, ağır yaralandı. Olay, güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, sabah saatlerinde Seyhan ilçesi Akkapı Mahallesi’nde meydana geldi. Simit üretilen bir fırında çalışan kişi, elleri yanmasın diye bezle tuttuğu tenceredeki kızgın pekmezi başına döktü. Kaynayan pekmez nedeniyle başında ve vücudunda yanıklar oluşan fırıncı yere yığıldı.

Fırında korkunç olay: Kızgın haldeyken başına döküldü, ağır yaralandı

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakım servisinde tedaviye alınan yaralının hayati tehlikeyi atlatamadığı belirtildi. Bu arada yaşananlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Fırında korkunç olay: Kızgın haldeyken başına döküldü, ağır yaralandı

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Fırıncının bir süredir borçları olduğu ve bu nedenle psikolojik sorunlar yaşadığı iddia edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Fırında korkunç olay: Kızgın haldeyken başına döküldü, ağır yaralandı

Fırında korkunç olay: Kızgın haldeyken başına döküldü, ağır yaralandı


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#Fırın#Pekmez#Kaza

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