Fırında korkunç olay: Kızgın haldeyken başına döküldü, ağır yaralandı

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Olay, sabah saatlerinde Seyhan ilçesi Akkapı Mahallesi’nde meydana geldi. Simit üretilen bir fırında çalışan kişi, elleri yanmasın diye bezle tuttuğu tenceredeki kızgın pekmezi başına döktü. Kaynayan pekmez nedeniyle başında ve vücudunda yanıklar oluşan fırıncı yere yığıldı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakım servisinde tedaviye alınan yaralının hayati tehlikeyi atlatamadığı belirtildi. Bu arada yaşananlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

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Fırıncının bir süredir borçları olduğu ve bu nedenle psikolojik sorunlar yaşadığı iddia edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.