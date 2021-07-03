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Gündem
Barış KUL/ERCİŞ (Van), (DHA)
Haber Giriş: 03.07.2021 - 19:21 | Son Güncelleme:

Fırındaki görüntüleri tepki çekmişti! İfade verdiler

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Fırındaki görüntüleri tepki çekmişti! İfade verdiler

Van'ın Erciş ilçesinde, ekmek fırınında çalışan personelin hamura tekme atıp, önce yere sonra da tavana fırlattığı görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından başlatılan soruşturma kapsamında ifadeleri alınan 3 kişi, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Erciş ilçesinin Kocapınar Mahallesi’ndeki ekmek fırınında çalışan 2 kişinin ekmek hamuru ile oynadığı görüntüler, sosyal medyada paylaşılınca büyük tepki çekmişti. Paylaşımın hemen ardından Erciş Kaymakamlığı, belediye ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü harekete geçti. Kaymakamlık fırına yönelik 31 bin 687 TL idari para cezası uygulayıp işletmenin mühürlendiğini açıkladı. Erciş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından da kişiler hakkında ’bozulmuş veya değiştirilmiş gıda ve ilaçların ticareti suçundan’ başlatılan soruşturma kapsamında bugün öğlen saatlerinde 3 kişinin ifadeleri alındı.

Ekmek fırını işletmecisi M.M., müşteki sıfatıyla, tepki çeken görüntüleri kayda alan M.G., ve ekmek hamuruna tekme ve fırının tavanına atan B.Ö. ise şüpheli sıfatıyla ifadeleri alındıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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