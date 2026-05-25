Fırındaki faciaya 810 bin liralık dava

Haberin Devamı

‘Aslanoğlu 3 Unlu Mamuller’ isimli fırına giden Okan Gülsoy, iddiaya göre ekmek doğrama makinesine müdahale ettiği sırada makinede bulunan kaçak elektrik akımına kapıldı. Özel bir hastaneye kaldırılan Okan Gülsoy, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Gaziosmanpaşa Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, sanıklar Yıldırım Elektrik’in sahibi Ayhan Gür ile fırının sahibi Mustafa Aslan ‘taksirle ölüme neden olma’ suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, sanıklara verilen cezada hükmün açıklanmasının geri bıraktı.

Hayatını kaybeden Okan Gülsoy’un eşi Şenay Gülsoy ile oğlu Yakup Gülsoy, ceza davasının kesinleşmesinin ardından ölümünde kusur ve ihmalinin olduğu gerekçesiyle ‘Aslanoğlu 3 Unlu Mamuller’ isimli fırının sahibi Mustafa Aslan’a 810 bin liralık manevi ve destekten yoksun kalma tazminatı davası açtı.