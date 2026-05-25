×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Fırındaki faciaya 810 bin liralık dava

Güncelleme Tarihi:

#Fırın#Dava#Gaziosmanpaşa
Fırındaki faciaya 810 bin liralık dava
Özge EĞRİKAR
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 25, 2026 07:00

Yıldırım Elektrik isimli işyerinde elektrik ustası olarak çalışan Okan Gülsoy (40), 1 Ağustos 2021’de İstanbul’un Gaziosmanpaşa ilçesinde Mustafa Aslan’a ait ‘Aslanoğlu 3 Unlu Mamuller’ isimli fırında meydana gelen elektrik arızasının giderilmesi için çağrıldı.

Haberin Devamı

‘Aslanoğlu 3 Unlu Mamuller’ isimli fırına giden Okan Gülsoy, iddiaya göre ekmek doğrama makinesine müdahale ettiği sırada makinede bulunan kaçak elektrik akımına kapıldı. Özel bir hastaneye kaldırılan Okan Gülsoy, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Gaziosmanpaşa Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, sanıklar Yıldırım Elektrik’in sahibi Ayhan Gür ile fırının sahibi Mustafa Aslan ‘taksirle ölüme neden olma’ suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, sanıklara verilen cezada hükmün açıklanmasının geri bıraktı.

Hayatını kaybeden Okan Gülsoy’un eşi Şenay Gülsoy ile oğlu Yakup Gülsoy, ceza davasının kesinleşmesinin ardından ölümünde kusur ve ihmalinin olduğu gerekçesiyle ‘Aslanoğlu 3 Unlu Mamuller’ isimli fırının sahibi Mustafa Aslan’a 810 bin liralık manevi ve destekten yoksun kalma tazminatı davası açtı.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fırın#Dava#Gaziosmanpaşa

BAKMADAN GEÇME!