Fırında şoke eden görüntü! Zabıta müdürü isyan etti: Bunlar insanları öldürür

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Dörtyol Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıda tüketmesine yönelik denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Zabıta ekipleri tarafından Yeşil Mahalle’de faaliyet gösteren bir fırında yapılan denetimde, işletmenin hijyen kurallarına uymadığı tespit edildi.

Denetimde; iş yerinde bulunan paletlerin altında karınca ve fare yuvası olduğu görüldü. Öte yandan un çuvallarını farelerin parçaladığı ve fare dışkılarının paletlerin altında olduğu tespit edildi. Zabıta ekipleri iş yerini mühürleyerek fırında faaliyeti durdurdu. Zabıta müdürü Ali Avan’ın derin dondurucudan çıkan paslı keseri çalışanlara sorması üzerine iş yeri çalışanının keseri buz kırmak için gıdaya temas ettirdiğini söylemesi tepkiye neden oldu.

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"SON KULLANMA TARİHİ GEÇMİŞ EKŞİ MAYALAR VAR, BUNLAR İNSANLARI ÖLDÜRÜR"

Fare dışkılarının yer aldığı fırında üretilen ekmeklerin vatandaşların sofrasına geldiğine dikkat çeken Zabıta Müdürü Ali Avan, son kullanma tarihi geçmiş ekşi mayaların kullanımının ölümle sonuçlanabileceğini belirterek "Karınca, fare yuvası var ve çuvalı fare parçalamış. Gıda üretiyorsunuz, zemin çöplük gibi. Ekmekler bizim sofralarımıza geliyor. Bu pislik içerisinde gıda üretimi yapan yere ben izin vermiyorum. Palet var ama çuvallar yere temas ediyor. Fare pisliklerinden benim midem bulanıyor şu an. Son kullanma tarihi geçmiş ekşi mayalar var, bunlar insanları öldürür. Biz burayı durduruyoruz. Derin dondurucuda keser var, bunun gıdaya temas etmesi uygun mu. Buradaki işletmeyi kapatıyoruz, ben bu fare pisliğini kabul etmiyorum" dedi.