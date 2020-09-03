Fırında çıkan yangını söndürme çalışması sırasında patlama: 4'ü itfaiyeci 6 yaralı

Yangın, öğlen saatlerinde Hal Pazarındaki (ŞUTİM) ekmek fırınında çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle başlayan yangın, fırındaki odunların tutuşması ile kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesi sırasında duman sıkışması sonucu patlama meydana geldi. Yaşanan patlamada 4 itfaiye eri ile 2 vatandaş hafif yaralandı. 2 itfaiye eri tedavileri için hastaneye sevk edilirken, 2 itfaiye eri ve 2 vatandaşın tedavileri olay yerinde yapıldı.

Yangın, itfaiye ekiplerinin 2 saat çalışması sonucu söndürüldü. Ekipler fırının kullanılmaz hale gelmesine neden olan yangının çıkış sebebini araştırıyor.