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Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA (DHA)
Haber Giriş: 03.09.2020 - 13:42 | Son Güncelleme:

Fırında çıkan yangını söndürme çalışması sırasında patlama: 4'ü itfaiyeci 6 yaralı

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Fırında çıkan yangını söndürme çalışması sırasında patlama: 4'ü itfaiyeci 6 yaralı
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Şanlıurfa'da ekmek fırınında çıkan yangında söndürme çalışması sırasında patlama meydana geldi. 4 itfaiye eri ile 2 kişinin hafif yaralandığı patlamanın ardından yangın 2 saat süren çalışmayla söndürdü.

Yangın, öğlen saatlerinde Hal Pazarındaki (ŞUTİM) ekmek fırınında çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle başlayan yangın, fırındaki odunların tutuşması ile kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesi sırasında duman sıkışması sonucu patlama meydana geldi. Yaşanan patlamada 4 itfaiye eri ile 2 vatandaş hafif yaralandı. 2 itfaiye eri tedavileri için hastaneye sevk edilirken, 2 itfaiye eri ve 2 vatandaşın tedavileri olay yerinde yapıldı.

Yangın, itfaiye ekiplerinin 2 saat çalışması sonucu söndürüldü. Ekipler fırının kullanılmaz hale gelmesine neden olan yangının çıkış sebebini araştırıyor.

Fırında çıkan yangını söndürme çalışması sırasında patlama: 4ü itfaiyeci 6 yaralı

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