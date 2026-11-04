Fırıncı 'Kazım Baba'nın vasiyeti gerçekleşti: 'Şimdi aslında tam da olması gereken yerde'

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Sağlığında bedenini tıp eğitimine bağışlamayı vasiyet eden Kazım Özüdoğru’nun cenazesi, ailesinin de katıldığı törenle MAKÜ Tıp Fakültesi’ne teslim edildi. Dünya Anatomi Günü ve Ulusal Anatomi Haftası kapsamında düzenlenen törene Özüdoğru’nun eşi Ayşe Özüdoğru, kızı Burcu Cunneen, torunları, Özüdoğru'nun doktoru Op. Dr. Barış Gürcü, üniversite yöneticileri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Törende konuşan MAKÜ Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Emine Hilal Şener, insan bedeni üzerinde yürütülen çalışmaların öğrencilerin anatomiyi uygulamalı öğrenmesine imkan sağladığını belirtti. Nitelikli anatomi eğitiminin hekim adaylarının mesleki öz güvenine ve klinik başarısına katkı sunduğunu ifade eden Dr. Şener, Türkiye'de beden bağışlarının yeterli düzeyde olmadığını söyledi. Bilgi eksikliği ve toplumsal çekincelerin bağışların önündeki engeller arasında bulunduğunu kaydeden Şener, bağışlanan bedenlerin tıp etiği kapsamında, saygı ve hassasiyetle değerlendirildiğini vurgulayarak, Özüdoğru ve ailesine teşekkür etti.

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MAKÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cem Çetin, bağışın fakültenin kuruluş sürecinde anlamlı bir başlangıç olduğunu belirterek, Özüdoğru’nun hatırasının fakültede yaşatılacağını ve bedeninin anatomi eğitiminde en iyi şekilde değerlendirileceğini söyledi.

'EMANETİNİZ EMANETİMİZ'

MAKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Öner ise beden bağışının gelecekte yetişecek hekimlere ve onların hizmet vereceği insanlara katkısına dikkati çekti. Teorik bilgilerin uygulamayla desteklenmesinin önemini vurgulayan Prof. Dr. Öner, öğrencilere eğitimlerinde yararlanacakları bedenlerin bir zamanlar hayalleri, sevinçleri ve yaşam öyküleri olan insanlara ait olduğunu hatırlattı. Bağışçılara saygının hekimlik mesleğinin etik değerleri arasında yer aldığını belirten Öner, aileye teşekkür ederek, "Emanetiniz emanetimizdir" dedi.

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Kazım Özüdoğru’nun kızı, emekli öğretmen Burcu Cunneen, babasının fırıncılık yaptığını ve çevresinde ‘Kazım Baba’ olarak tanındığını anlattı. Öğrencilerden de babasına bu şekilde hitap etmelerini isteyen Cunneen, "Gençlerle bir arada olmayı, onlarla gençleşmeyi çok severdi. Şimdi aslında tam da olması gereken yerde, gençlerin yanında" diye konuştu.

Özüdoğru’nun bedeninin fakültede eğitim gören 31 tıp öğrencisinin eğitimine katkı sağlayacak olmasının kendileri için teselli ve gurur kaynağı olduğunu belirten Cunneen’e ve Ayşe Özüdoğru’ya, konuşmaların ardından plaket verildi. Törenin sonunda Ayşe Özüdoğru, eşinin hayattayken yaptığı sabunları öğrencilere hediye etti.

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'FAKÜLTENİZİN SESSİZ ÖĞRETMENİ'

Diğer yandan Özüdoğru'nun ailesi, fakülte önünde lokma ikramında bulundu. Lokma dağıtılan bölümde yazılı olan 'Kazım Babanın hayrına. Fakültenizin sessiz öğretmeni' ifadesi dikkati çekti.