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Alper KORKMAZ - Ali ABLAY / DHA
Haber Giriş: 14.04.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Fırıncı kavgası

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Fırıncı kavgası
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İstanbul Esenler’e bağlı Nine Hatun Mahallesi Aziziye Caddesi’ne sokağa çıkmanın yasak olduğu önceki gün sabah saatlerinde gelen 2 kişi, araçlarıyla ekmek satmak istedi.

Caddede bulunan bir ekmek fırınının çalışanları ise araçlarıyla gelen kişilere tepki gösterdi. Tartışmanın büyümesinin ardından 10 kişi yumruk ve sopalarla kavga etmeye başladı. Kavga eden fırıncıları olay yerine gelen polis ekipleri ayırdı. Kavgaya karışan 10 kişiye sosyal mesafeyi korumadıkları için Hıfzıssıhha Kanunu kapsamında 3 bin 180 lira para cezası kesilirken, taraflar birbirlerinden şikâyetçi oldu.

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