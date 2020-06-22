MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriFireni patlayan kamyon caddeyi savaş alanına çevirdi
GeriGündem Fireni patlayan kamyon caddeyi savaş alanına çevirdi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
MUĞLA (İHA)
Haber Giriş: 22.06.2020 - 17:24,Son Güncelleme:

Fireni patlayan kamyon caddeyi savaş alanına çevirdi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Fireni patlayan kamyon caddeyi savaş alanına çevirdi
Abone Olgoogle-news

Muğla'nın Bodrum ilçesinde freni patlayan kamyon, ortalığı savaş alanına döndürdü. Kazada iki otomobil kullanılmaz hale gelirken, kamyon sürücüsü ise hafif şekilde yaralandı.

Kaza Turgutreis Amiral Turgutreis Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde Karabağ istikametine seyreden saman yüklü bir kamyonun iddiaya göre freni patladı. Freni patlayan kamyon hızla geri geri gitmeye başladı. Cadde üzerinde park halindeki bulunan 2 araca çarpan kamyon bir aracı bahçe duvarına çarptırırken, diğer aracı ise devirdi. Kamyon, bir evin bahçe duvarına çarparak durabildi. Gürültüyü duyan mahalleli panikle evlerinden dışarı çıktı. Kazada sadece kamyonun şoförü hafif şekilde yaralandı. Yaralı kamyon şoförü, olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi. Olay esnasında sokakta kimsenin olmaması olası bir facianın önüne geçti. Kamyonun çarptığı otomobiller kullanılmaz hale geldi.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle