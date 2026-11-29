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KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı, bu yıl iç turizmi desteklemek amacıyla farklı rotaların dahil edildiği, “Kadim Şehirler Yolu” projesini başlatmıştı. Projeyle, tematik güzergâhların birer turizm ürünü olarak konumlandırılması, yeni tur ürünlerinin geliştirilmesi, satış kanallarına dahil edilmesi ve destinasyonlar arasında sürdürülebilir ziyaretçi hareketliliği oluşturulması hedefleniyor. Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’nın (TGA) yürütücülüğünü üstlendiği proje kapsamında yeni turizm rotaları oluşturuluyor.

KADİM ŞEHİRLERİN 4. ROTASI

Bu doğrultuda ilk rota Batman-Şırnak hattı, ikinci rota “Aksaray, Niğde, Kayseri (Bilinmeyen Kapadokya)”, üçüncü rota ise “Anabasis (On Binlerin Dönüşü) Kuzey Rotası” olarak belirlenmişti. Kadim Şehirler Yolu projesinin dördüncü rotası da “Fırat’ın Kutsal İzleri” adıyla hayata geçiriliyor. Adıyaman, Malatya, Elazığ, Tunceli ve Bingöl’ü kapsayan yeni rota; Fırat havzasının antik yerleşimlerini, kutsal kabul edilen su kaynaklarını, kale ve köprülerini, kanyon ve şelalelerini bütüncül bir turizm ürünü olarak sunmayı amaçlıyor. Adıyaman’da başlayıp Bingöl’de sona eren dört gün üç gecelik rota, Adıyaman, Elazığ ve Tunceli’de konaklamalı olarak kurgulandı. Rota diğer üç rota gibi paket halinde iç turizm acentelerinin satış kanallarında sunulmaya hazırlanıyor.

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Elazığ’daki Palu Köprüsü

CENNETTEN DOĞAN DÖRT NEHİRDEN BİRİ

Rotanın hikâyesi, semavi dinlerin kutsal metinlerine dayanıyor. Fırat kutsal kaynaklarda cennetten doğan dört nehirden biri olarak anılıyor. Binlerce yıldır Mezopotamya uygarlıklarının da hayat damarı. Nehrin Anadolu’daki yukarı havzası, insanlığın ilk kentleşme ve devletleşme deneyimlerinden Kommagene Krallığı’na; Urartu ve Roma’dan Artuklu, Selçuklu ve Osmanlı’ya uzanan çok katmanlı bir miras taşıyor. Arslantepe’de ortaya çıkan ilk saray kompleksi Perre’nin kaya mezarları, Harput’un farklı inançlara ait yapıları ve Palu’nun Fırat üzerindeki kalesi bu birikimin durakları.

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Umut Erdem yazdı

BİRİNCİ GÜN

ADIYAMAN’DA HARFANE GECELERİ

Rotanın ilk gününde Adıyaman’da başlayan yolculukta Kommagene Krallığı’nın önemli kentlerinden Perre Antik Kenti ziyaret ediliyor. Örenli köyünde yer alan ve antik kaynaklarda Pordonnion olarak anılan Perre, Kommagene Krallığı’nın beş büyük kentinden birisi. Kayalara oyulmuş yüzlerce mezar, Roma dönemi çeşmesi ve kent suru kalıntılarıyla dikkat çekiyor. Perre’nin ardından Besni’deki Kızılin Kanyonu’nda gün batımı tekne turu yapılıyor. Atatürk Baraj Gölü’nün sularıyla dolan derin vadide oluşan kanyon, tekne turlarıyla gezilebilen doğal bir durak. Gün, Adıyaman’a özgü harfane gecesi ve Adıyaman’da konaklama ile tamamlanıyor. Adıyaman’ın geleneksel sohbet toplantıları olan harfaneler çiğköfte, yerel müzik ve sohbet eşliğinde kentin yaşayan kültürünü deneyimleme imkânı sunuyor.

İKİNCİ GÜN

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MALATYA’NIN KAYISI BAHÇELERİ

İkinci gün Malatya’ya hareketle Akçadağ’daki Levent Vadisi ve cam seyir terası ziyaret ediliyor. Akçadağ ilçesinde yer alan ve yaklaşık 65 milyon yıllık jeolojik geçmişe sahip vadi, ABD’deki Büyük Kanyon’a benzetiliyor. Zemini kısmen camdan oluşan seyir terası, vadiyi yüksekten izleme imkânı sunuyor. Güzergâh UNESCO Dünya Mirası Listesi’ndeki Arslantepe Höyüğü ile devam ediyor. 2021 yılında UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne alınan Höyük, bilinen en eski saray komplekslerinden birine ve dünyanın en eski kılıçları arasında kabul edilen buluntulara ev sahipliği yapıyor.

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Malatya’nın meşhur kayısı bahçeleri...

ELAZIĞ’IN PİSA’SI ULU CAMİ

Elazığ’a geçildikten sonra Çırçır Şelalesi görülüyor; gün batımı Harput’ta karşılanıyor ve Elazığ’da konaklanıyor. Keban ilçesinde bulunan Çırçır Şelalesi ve çevresindeki mesire alanı şehre yakın doğal bir durak olarak rotada yer alıyor. Elazığ’ın tarihi çekirdeğini oluşturan Harput; Harput Kalesi, Artuklu dönemine ait eğri minareli Ulu Cami, Süryani topluluğuna ait Meryem Ana Kilisesi ve türbeleriyle farklı inançların izlerini bir arada taşıyor. Ulu Cami eğri minaresi ile adeta İtalya’daki Pisa Kulesi’ni andırıyor.

Elazığ’daki minaresi eğri Ulu Cami

ÜÇÜNCÜ GÜN

TUNCELİ’NİN GÖZELERİ

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Rotanın üçüncü günü de Keban Baraj Gölü üzerinde Pertek Feribotu ile Tunceli’ye geçiliyor. Tunceli, Munzur Dağları ve Munzur Vadisi Milli Parkı’yla çevrili doğası, kutsal kabul edilen su kaynakları ve inanç gelenekleriyle rotanın “kutsal izler” temasının en güçlü duraklarından birini oluşturuyor. Keban Baraj Gölü üzerinde Elazığ ile Tunceli arasında yapılan feribot geçişi, rotaya göl manzaralı bir yolculuk deneyimi kazandırıyor. Pertek Kalesi ve Hozat’ın ardından Munzur Suyu’nun kaynakları olan Ovacık’taki Munzur gözeleri ziyaret ediliyor. Yerel inançta Munzur Baba efsanesiyle anılan alan ziyaretçilerin dilek dileyip kurban adadığı kutsal bir mekân olarak kabul ediliyor. Ovacık ile Tunceli arasında Munzur Suyu boyunca uzanan sarp kayalıkları ve zengin bitki örtüsüyle rotanın doğa duraklarından olan Munzur Vadisi boyunca Tunceli merkeze ulaşılıyor. Tunceli Müzesi ziyaretinin ardından Tunceli’de konaklanıyor.

Munzur GözeleriTunceli’deki Pertek Kalesi

DÖRDÜNCÜ GÜN

İSTANBUL’U BAĞDAT’A BAĞLAYAN KÖPRÜ

Rotanın son gününde ise Elazığ’ın Palu ilçesinde Fırat kıyısındaki Palu Kalesi ve tarihi Palu Köprüsü görülüyor. Fırat’a hâkim bir tepe üzerinde yükselen Palu Kalesi, Urartu dönemine uzanan geçmişiyle bölgenin en eski savunma yapılarından. Kalenin eteğindeki tarihi köprü, Fırat’ın iki yakasını yüzyıllardır birbirine bağlıyor. 156 buçuk metre, üç buçuk metre genişliğindeki Palu Köprüsü, kaynaklarda İstanbul’u Bağdat’a bağlayan köprü olarak geçiyor. Bingöl’de Çır Şelalesi ve Solhan’daki Yüzen Adalar ziyaret ediliyor ve rota Bingöl’de sona eriyor.

Rotanın eğlenceli duraklarından birisi ise şehirdeki yüzen adalar. Solhan ilçesi Hazarşah köyünde, Turna Gölü üzerinde rüzgârın yönüne göre yer değiştiren adalar, 2003 yılında tabiat anıtı olarak koruma altına alındı. Üzerinde ağaç yetişen nadir yüzen adalardan olmasıyla tanınıyor.

Bingöl’deki yüzen adalar

20 MİLYON YILLIK DENİZ KABUĞU FOSİLİ

Malatya Akçadağ’daki Levent Vadisi ziyaretimizde görüştüğümüz Akçadağ Belediye Başkanı Hasan Ulutaş, yaklaşık 65 milyon yıllık jeolojik geçmişe sahip olan vadiyi anlattı. Ulutaş, seyir terasında bulunan camekanlı dolaptan bir kutu içerisinde 20 milyon yıllık denizyıldızı ve deniz kabuğunu getirerek şunları aktardı: “Biri deniz kabuğu, biri denizyıldızı. Tarihi 20 milyon yıl öncesine dayanıyor. Bunları yaklaşık dört yıl öncesinde bulduk. İlerleyen zamanlarda müzemizi yapacağız. Bunları toparlayacağız.”

Hasan Ulutaş