Fırat Üniversitesi hastane personel alımı kura çekiliş sonuçları canlı yayın ile açıklanıyor!

Fırat Üniversitesi hastane personel alımı kura çekilişi sonuçları, COVİD-19 nedeniyle internet üzerinden canlı olarak izlenebilecek. Noter huzurunda gerçekleştirilecek olan çekilişte ismi yer alan vatandaşlar, ikinci aşama için sözlü sınavda yerlerini alacak. Adaylar yapılacak sözlü sınavda sınav komisyonunca 100 tam puan üzerinden; genel görünüş, genel davranış, iletişim ve ifade etme yeteneği

alanında toplamda 50 puan, istihdam edilecekleri alanla ilgili olarak da mesleki yeterlilik alanında toplamda 50 puan üzerinden

değerlendirilecek. Sözlü sınavda yüz üzerinden en az 60 puan alanlar başarılı sayılacak.

Sözlü sınava alınacak asıl adayların listesi açık iş sayısının dört katı olarak kura çekimi sonucu belirlenecek. Kura ile ayrıca aynı sayıda yedek adayın isimlerini kapsayan bir liste oluşturulacak.

Başarı puanının eşitliği halinde sırasıyla; yaşı büyük olan adaya, yaşlarının aynı olması halinde, ilan nitelikleri mezuniyet sınırlaması dâhilinde daha üst öğrenim bitirmiş olan adaya, mezuniyetlerinin de aynı olması halinde mezuniyet tarihi itibariyle mezuniyet tarihi önce olan adaya öncelik verilmek suretiyle başarı sıralaması belirlenecek.

Sözlü sınav puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle açık iş sayısı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecek.



Sözlü sınavda başarılı olup da işe başlamayanların yerine, yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlamak suretiyle yerleştirme yapılacak.



Sözlü sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava katılmayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.



Yapılan sınavlar sonucunda asıl ve yedek olarak başarılı olan adaylar Üniversitemizin internet sitesinde (www.firat.edu.tr) ilan edilecek

olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacak.

KURA CANLI YAYIN EKRANI

Canlı yayın ekranı, kura başlangıcı olan 14.00'dan bitiş saatine kadar aşağıdaki yayından takip edilebilecek.