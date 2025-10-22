Fırat Nehri kıyısında tabloları aratmayan sonbahar manzarası

Haberin Devamı

Kemaliye ilçe sınırlarında yer alan Fırat Nehri, yılın her mevsiminde insanlara tabiatın ayrı güzelliklerini sunuyor. Fırat Nehri kıyısında ilkbahar, yaz, sonbahar ve kış mevsimlerinin kendine has doğal güzelliği sonbahar mevsiminin gelmesiyle birlikte nehir kıyısındaki sarı ile kırmızıya dönüşen ağaçların yapraklarıyla farklı güzellikler oluşuyor.

TABLOLARI ARATMAYAN MANZARA

Şehir ortamından uzaklaşmak isteyen insanlar için yılın her mevsiminde olduğu gibi sonbahar mevsiminde de nehir kıyısı boyunca sıralanan doğayla tarihin birbirini tamamladığı Türkiye’nin büyüleyici yerlerinden eski adı Eğin olan Erzincan’ın Kemaliye ilçesi, suyla yaprakları gazel olmuş ağaçların oluşturduğu görülmeye değer kartpostallık manzaralar ünlü ressamların fırçasından çıkmış tabloları aratmıyor.

Tabiatın ayrı güzelliklerinin sunulduğu Fırat Nehri kıyısındaki sonbahar güzelliklerini en fazla hafta sonu insanların akınına uğruyor. Günlük hayatın stresinden uzaklaşmak isteyen esnaf ve vatandaşlar doğal bir ortamda hoşça vakit geçirdikten sonra gezilerini kalıcı hale getirmek için fotoğraf çekip nehir kıyısından ayrılıyor.