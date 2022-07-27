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Fırat Kalkanı bölgesinde şehit olan 2 asker, Ankara'ya uğurlandı

#Şehit#Asker#Gaziantep
Fırat Kalkanı bölgesinde şehit olan 2 asker, Ankaraya uğurlandı

Suriye'de Fırat Kalkanı Harekat bölgesinde teröristlerin taciz ateşiyle şehit olan 2 asker, Gaziantep Havalimanı'nda düzenlenen törenin ardından uçakla Ankara'ya gönderildi.

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Terör örgütü tarafından dün Fırat Kalkanı Harekat bölgesinde askeri üs birliğine açılan taciz ateşinde yaralanan sözleşmeli erler Mevlüt Yoğurtçu (28) ve Mert Otal (24), kaldırıldıkları hastanede şehit oldu. Şehitler için sabah Gaziantep Havalimanı'nda tören düzenlendi. 

Fırat Kalkanı bölgesinde şehit olan 2 asker, Ankaraya uğurlandı

Törene, Gaziantep Valisi Davut Gül, Kilis Valisi Recep Soytürk, 6'ncı Ordu Komutanı Korgeneral Metin Tokel, 5'inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hidayet Arıkan, MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay, protokol üyeleri ile askerler katıldı. İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar'ın duasının ardından Yoğurtçu ve Otal'ın cenazeleri uçakla Ankara'ya gönderildi.

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Şehit Yoğurtçu'nun Ankara'da toprağa verileceği, şehit Otal'ın ise memleketi Kırıkkale'de son yolculuğuna uğurlanacağı belirtildi.

Fırat Kalkanı bölgesinde şehit olan 2 asker, Ankaraya uğurlandı

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#Şehit#Asker#Gaziantep

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