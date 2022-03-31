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Fırat Delikanlı kimdir, neden TT oldu? Fırat Delikanlı için verilen karar

#Fırat Delikanlı#Fırat Delikanlı Olayı#Fırat Delikanlı Tt
Fırat Delikanlı kimdir, neden TT oldu Fırat Delikanlı için verilen karar

Fırat Delikanlı sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Vatandaşlar, Kocaeli'de işitme engelli genci döven, şiddet görüntüsünü de sosyal medyada paylaşarak büyük tepki toplayan 'Fırat Delikanlı'nın tutuklanması için yetkililere sesleniyor. Kullanıcılar, #FıratDelikanlıTutuklansın etiketiyle olaya tepkilerini dile getiriyor. İşte Fırat Delikanlı olayı hakkında detaylar

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Fırat Delikanlı lakaplı Fırat K. iş verme vaadiyle Aydın’da yaşayan kendisi gibi işitme engelli olan Engin E.’yi İzmit’e çağırdı. Fırat K., Engin E.’yi işportada bir gün çalıştırdıktan sonra parasını aldı ve bir bağ evinde darp edip, ardından görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Engin E. olayın ardından polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Görüntülerin tepki toplaması üzerine Fırat K. ile olay anında beraber oldukları ileri sürülen E.M. ile M.A. dün gözaltına alındı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne getirilen Fırat K.’nın işitme engelli tercüman aracılığıyla ifadesi alındı. Fırat K. ve yanında bulunan 2 kişi, “Kasten adam öldürmeye teşebbüs, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, özel hayatın gizliliğini ihlal ve kişisel verileri hukuka aykırı bir şekilde yayma” suçlamasıyla Kocaeli Adliyesi’ne sevk edildi.

Engin E. şikâyetçi olurken, Fırat K. ise olaydan sonra kayıplara karışmıştı. Olayla ilgili geniş çaplı çalışma başlatan Kocaeli polisi Fırat K.'yı ve olayla ilgisi olduğu belirlenen Emrah M. ve Murat A., Salih Ö. ve Ersin K.’yi yakalayarak gözaltına aldı. Kocaeli Adliyesi'ne sevk edilen şahıslar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Fırat K. ve beraberindeki 4 sanığın da işitme engelli olduğu öğrenildi.

HER SANIĞA AYRI AYRI CEZA VERİLDİ

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Mahkeme heyeti, 5 sanığın ayrı ayrı “kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma” suçundan 5 yıl, “özel hayatın gizliliğini” suçundan 2 yıl 6 ay, “hakaret” suçundan 5 ay hapis cezası ile cezalandırılmalarına karar verdi. Ayrıca Fırat K.’ye “yağma” suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezası verildi. Sanıkların tutuklu bulundukları süre, almış oldukları toplam ceza miktarı sebebiyle tahliyelerine karar verildi.

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