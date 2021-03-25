Fırat Delikanlı kimdir?

Bir dönem Aydın'da da yer alan Fırat K. kendisini sosyal medya üzerinden 'Fırat Delikanlı' ismiyle tanıtıyor. Bir süredir İzmit'te bulunan Fırat K., darp ettiği Engin E. gibi işitme engellidir. Engin E., Fırat K. isimli şahısla aralarında geçen olayı şu şekilde anlatıyor;

“Aydın’da yaşıyorum. Benim gibi işitme engelli olan Fırat’ı da Aydın’dan tanıyorum. 22 Mart günü beni cep telefonumdan aradı. İzmit’e gelmemi hediyelik eşya işi olduğunu belirtti. Ben de işsiz olduğum için kabul ettim. İzmit Otogarı'na geldiğimde iki kişi yanıma geldi. Fırat’ın kendilerini gönderdiğini söylediler, tramvaya binerek bir kafeye gittik. Burada Fırat bekliyordu. Oturduk sohbet ettik. Sonra hediyelik eşyaları bana verdi. Ben de hemen kafe önünde satışı gerçekleştirdim. 150 lira kazandım. Fırat’la anlaşmamız yarı yarıya olacaktı. Sonra Fırat’ın yanında bulunan aynı zamanda işitme engelli olan 4 kişiyle birlikte araçla dağ evine gittik. Toplam 6 kişiydik. Alkol aldık. Sonra ben kazancım olan yarı parayı Fırat’tan istedim. Fırat’ın yanında bulunan kişi vermiyoruz dedi. Sonra küfür etmeye başladı."

İzmit'te işitme engelli Engin E.’ye şiddet uygulayan Fırat K. hakkında Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı ‘Adam öldürmeye teşebbüs’ ve ‘Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçlarından soruşturma başlattı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü, Fırat K.’yi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

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