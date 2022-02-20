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Fırat Çakıroğlu ölüm yıl dönümünde anılıyor... Fırat Yılmaz Çakıroğlu kimdir, ne zaman, nasıl öldü?

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Fırat Çakıroğlu ölüm yıl dönümünde anılıyor... Fırat Yılmaz Çakıroğlu kimdir, ne zaman, nasıl öldü

Fırat Yılmaz Çakıroğlu ölüm yıl dönümünde sevenleri tarafından anılıyor. İzmir'de Ülkü Ocakları Ege Üniversitesi sorumlusu Tarih bölümü öğrencisi Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun vefatının üzerinden 7 yıl geçti. Ölümü üzerine Fırat Çakıroğlu'nun adı, Tarsus'ta adına açılan spor merkezine, Nazilli'de bir parka verilmiştir.Elvankent'te de adına bir hatıra ormanı oluşturulmuştur. İzmir'in Menderes ilçesinde bir spor tesisine ve Aliağa ilçesinde yapılan bir parka, Manisa'da bir kavşağa adı verilmiştir. Peki, Fırat Yılmaz Çakıroğlu kimdir, neden öldü?

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Ege Üniversitesinde 20 Şubat 2015'te öğrenciler arasında çıkan kavgada, Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü 4. sınıf öğrencisi Fırat Yılmaz Çakıroğlu hayatını kaybetmiş, 7 kişi yaralanmıştı. Gözaltına alınan Sosyoloji Bölümü 4. sınıf öğrencisi Nurullah Semo tutuklanmış, 7 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Semo, "kasten öldürmek" ve "devletin birliğini ve ülkenin bütünlüğünü bozmak" suçlarından ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmıştı.

Fırat Yılmaz Çakıroğlu kimdir?

1 Ocak 1991 yılında Konya'nın Akşehir ilçesinde dünyaya geldi. 1996 yılında öğretmen olan annesi Özlem Erdem'in Diyarbakır'a tayini üzerine çocukluğunu ve ilkokul yıllarını Diyarbakır'da geçirdi. Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü 4. sınıf öğrencisiydi. Aynı fakültede formasyon dersleri alıyordu. Aynı zamanda ülkü Ocakları Ege Üniversitesi sorumlusu idi.

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