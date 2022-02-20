Fırat Çakıroğlu ölüm yıl dönümünde anılıyor... Fırat Yılmaz Çakıroğlu kimdir, ne zaman, nasıl öldü?

Ege Üniversitesinde 20 Şubat 2015'te öğrenciler arasında çıkan kavgada, Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü 4. sınıf öğrencisi Fırat Yılmaz Çakıroğlu hayatını kaybetmiş, 7 kişi yaralanmıştı. Gözaltına alınan Sosyoloji Bölümü 4. sınıf öğrencisi Nurullah Semo tutuklanmış, 7 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
Semo, "kasten öldürmek" ve "devletin birliğini ve ülkenin bütünlüğünü bozmak" suçlarından ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmıştı.
Fırat Yılmaz Çakıroğlu kimdir?
1 Ocak 1991 yılında Konya'nın Akşehir ilçesinde dünyaya geldi. 1996 yılında öğretmen olan annesi Özlem Erdem'in Diyarbakır'a tayini üzerine çocukluğunu ve ilkokul yıllarını Diyarbakır'da geçirdi. Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü 4. sınıf öğrencisiydi. Aynı fakültede formasyon dersleri alıyordu. Aynı zamanda ülkü Ocakları Ege Üniversitesi sorumlusu idi.