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Firari uyuşturucu taciri ev taşırken yakalandı

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#Polis#Bursa#Asım Kaplan
Firari uyuşturucu taciri ev taşırken yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 03, 2024 07:00

Uyuşturucu ticareti yapmak suçundan 27 yıl 6 ay hapis cezası olan Asım Kaplan (37), hükümlü olduğu Amasya Açık Ceza İnfaz Kurumu’ndan 7 Kasım’da firar etti.

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Polis ekipleri, Kaplan’ın yaşadığı Kocaeli’nde yapılan araştırmada, evinin boş olduğunu ve Bursa Osmangazi’de oturan ağabeyinin evinin yanına taşınacağını belirledi. Bunun üzerine Bursa polisine haber verilirken, polis ekipleri, Kaplan’ın ağabeyinin yaşadığı evi takibe aldı.

‘YAPACAK HİÇBİR ŞEY YOK’

Mahallede bekleyen ekipler, Kaplan’ı, kamyona yüklediği ev eşyalarını, ağabeyinin adresine getirdiği sırada yakaladı. Eşyalarını indiremeden karşısında polisleri gören ve “Buraya kadarmış. Yapacak hiçbir şey yok” diyen firari Asım Kaplan, çıkarıldığı mahkemede tutuklanıp kesinleşen hapis cezasını çekmek üzere cezaevine gönderildi. 

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#Polis#Bursa#Asım Kaplan

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