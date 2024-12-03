Firari uyuşturucu taciri ev taşırken yakalandı

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Polis ekipleri, Kaplan’ın yaşadığı Kocaeli’nde yapılan araştırmada, evinin boş olduğunu ve Bursa Osmangazi’de oturan ağabeyinin evinin yanına taşınacağını belirledi. Bunun üzerine Bursa polisine haber verilirken, polis ekipleri, Kaplan’ın ağabeyinin yaşadığı evi takibe aldı.

‘YAPACAK HİÇBİR ŞEY YOK’

Mahallede bekleyen ekipler, Kaplan’ı, kamyona yüklediği ev eşyalarını, ağabeyinin adresine getirdiği sırada yakaladı. Eşyalarını indiremeden karşısında polisleri gören ve “Buraya kadarmış. Yapacak hiçbir şey yok” diyen firari Asım Kaplan, çıkarıldığı mahkemede tutuklanıp kesinleşen hapis cezasını çekmek üzere cezaevine gönderildi.