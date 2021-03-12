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Gündem
Aziz ÖNAL/BİNGÖL, (DHA)
Haber Giriş: 12.03.2021 - 17:58 | Son Güncelleme:

Firari şüpheli, 'bıçak koleksiyonu' ile yakalandı

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Firari şüpheli, 'bıçak koleksiyonu' ile yakalandı

BİNGÖL'de, 'Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet' suçundan aranan S.B., çok sayıda bıçak ve silah ile yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 'Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet' suçundan aranan S.B., düzenlenen operasyonla yakalandı. Ekiplerin, S.B.'nin adresinde yaptığı aramada; 4 muşta, 17 çeşitli modellerde bıçak, balta, 2 hançer, 1 oluklu balta, komando bıçağı, kama, 3 sustalı bıçak, kurusıkı tabanca ve tabancaya ait şarjör ile 19 mermi, havalı tabanca, şarjör, 20 mermi, ön kısmı kesici ve delici muşta ele geçirildi. Silah ve kesici aletlere el koyan ekipler, S.B.'yi gözaltına aldı.

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