Firari suç makinesi yakalandı

Güncelleme Tarihi:

Ali Rıza AKBULUT
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 18, 2025 07:00

AKSARAY’da çeşitli yıllarda bilişim sistemleri üzerinden banka ve kredi kurumlarını kullanarak çok sayıda kişiyi dolandıran Enver Korel Orel, uzun süredir polis tarafından aranıyordu.

Hakkında 153 ayrı UYAP aranması bulunan firari, 59 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası ve 52 bin 440 lira adli para cezası nedeniyle kırmızı listede yer alıyordu. Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle yapılan ortak çalışmada hükümlünün İstanbul Kartal’da bir evde saklandığı tespit edildi. İstanbul polisi harekete geçti. Yaklaşık 4 yıldır firari olan Enver Korel Orel, Kartal’da yakalandı. Şüphelinin üzerinde bir tabanca, iki şarjör ve fişekler ele geçirildi. Orel cezaevine gönderildi.

