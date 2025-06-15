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Firari sapık yakalandı

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul#Kağıthane#Şişli
Firari sapık yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 15, 2025 07:00

İstanbul Kağıthane’de dini sohbetler düzenleyerek şifa dağıttığını iddia eden Kenan Kabakulak’ın (72) kendisinin daha önceden bazı din âlimlerinin adını kullanıp onlar olarak dünyaya geldiğini, mahlukat olarak tabir ettiği cinleri görebildiğini, bunlardan dolayı meydana gelen rahatsızlıkları çıplak olarak elle vurma tekniği ile iyileştirdiğini iddia etti.

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Bu dini sohbetlere katılan 17 yayındaki K.D., Kenan Kabakulak’ın söylediklerine inandı. Bir toplantının ardından Kabakulak., K.D.’yi bir odaya kapatarak “Senin üzerindeki cinleri alacağım” dedi. Önce üzerindekileri çıkardı ardından cinsel istismarda bulundu. “Sakın ailene söyleme yoksa hastalanırlar” tehdidi ile genç kızla ilişkisini sürdüren Kenan Kabakulak, bir süre sonra K.D.’nin teyzesini de aynı yöntemle kandırarak cinsel tacizde bulundu.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Genç kız ve teyzesinin şikâyeti üzerine gözaltına alınan Kenan Kabakulak, ‘çocuğun cinsel istismarı’ ve ‘cinsel istismar’ suçundan yargılanmaya başladı. Şüpheli 2014 yılında tutuksuz olarak yargılanırken bu suçlardan toplam 27 yıl hapis cezası aldı. Cezasının onanmasının ardından firari olarak aranmaya başlanan şüphelinin izi, Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından bulundu. Şişli’de bir evde saklandığı öğrenilen Kenan Kabakulak yakalanarak gözaltına alındı. Hükümlü, cezaevine teslim edildi.

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#İstanbul#Kağıthane#Şişli

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