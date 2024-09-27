Firari PKK’lı teröristten eşine bombalı gözdağı... 4 şüpheli tutuklandı

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İstanbul Sultangazi Meydanı’nda 16 Eylül günü, kâğıt toplayan bir kişi yolda gördüğü bir poşeti kontrol etmek istedi. Poşeti incelerken kabloları fark eden kâğıt toplayıcısı, içinde patlayıcı olabileceğini düşünerek polis ekiplerine haber verdi. Bomba imha uzmanları şüpheli pakete müdahale etti. Paketin içinden el yapımı bomba çıktı.

ÖRGÜT BAĞLANTILARINI KULLANDI

El yapımı patlayıcının PKK/KCK terör örgütü tarafından hazırlandığı ve talimatın yurtdışında yaşayan firari Bilal İmir isimli örgüt üyesi tarafından verildiği tespit edildi. Talimat doğrultusunda S.K., A.O., Y.I. ve E.B., bombayı hazırlayıp belirlenen adrese götürmek için harekete geçti. Ancak devriye ekiplerini fark eden şüpheliler, paniğe kapılarak patlayıcıyı Sultangazi Meydanı’ndaki saksıların arasına bıraktı. İddiaya göre, patlayıcı İmir’in boşanma aşamasında olduğu eşi için hazırlandı. İmir, boşanmayı kabul etmeyen eşine gözdağı vermek amacıyla örgüt bağlantılarını kullanarak bu planı devreye soktu.

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İLK VUKUATLARI DEĞİLMİŞ

9 Eylül’de Arnavutköy’de uzun namlulu silahlarla gerçekleştirilen saldırının da aynı şüpheliler tarafından düzenlendiği tespit edildi.19 Eylül günü belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 4 şüpheli gözaltına alındı. Sultangazi’deki iki farklı adrese yapılan aramalarda AK-47 uzun namlulu silah, tabanca ve 93 mermi ele geçirildi. Ayrıca, bu silahları sakladığı değerlendirilen B.Ö.O. ve O.Ş. isimli şahıslar da gözaltına alındı. Gözaltına alınan 6 kişi, 22 Eylül’de adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden E.B. ve Y.I. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, diğer 4 kişi tutuklandı.