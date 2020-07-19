Firari peşindeki polise alçak ateş! 1 şehit, 1 yaralı

İstanbul'da Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotim ekibi, dün 14.00 sıralarında, hırsızlık, yankesicilik ve uyuşturucu satıcılığının da arasında bulunduğu 75’ten fazla suç kaydı olan firari Reis Begeç’i yakalamak için 2136 Sokak üzerinde çalışma yürütüyordu. Polis memuru Erkan Gökteke, kullandığı ekip otomobilini şüpheli Kadir A.’nın (17) önünde durdurdu. Otomobilin arkasından dolanan Kadir A. araçtan inen Gökteke’ye ateş ederek kaçtı. Açılan ateşle polis memurları Gökteke ve Yunus Nacar yaralandı. Yaralı polisler hastaneye götürüldü. Şüphelilerin yakalanması için bölgede helikopter destekli geniş çaplı operasyon başlatıldı. Silahlı saldırıyı düzenleyen Kadir A. tabancasıyla birlikte kısa sürede gözaltına alındı. Operasyonda, Oğuzhan I. (17) ve Serdar Balta (19) adlı şüpheliler de yakalandı. Oğuzhan I., Kadir A., Serdar Balta

SOKAK SOKAK ARANDI

Yaralı polislerden Erkan Gökteke, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Yunus Nacar’ın hastanedeki tedavisinin sürdüğü bildirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli Emniyet’e götürüldü. Bölgede yoğunlaşan ekipler suç makinesi Begeç’in kaçabileceği yerlere baskınlar düzenledi. 75’in üzerinde suç kaydı olan Begeç düzenlenen operasyonla yakalandı. Reis Begeç sorgulanmak üzere Emniyet’e götürüldü. Reis Begeç

İstanbul Valiliği’nden “Hain saldırıda şehit olan polisimize Allah’tan rahmet diliyoruz. Mekânı cennet, makamı âli olsun. Şehidimizin ailesi, yakınları ve Emniyet Teşkilatı’mıza başsağlığı, yaralı polisimize acil şifalar diliyoruz” açıklaması yapıldı.

HAİN SALDIRININ FAİLLERİ YAKALANDI

Polis ekibine haince saldıran ve Erkan Gökteke’nin şehit olmasına Yunus Nacar’ın ise yaralanmasına sebep olan saldırganlar düzenlenen operasyonla yakalandı.

Polisin verdiği bilgiye göre, yakalanan saldırganlar vatandaşlar tarafından linç edilmeye çalışıldı.

Şehit polis Erkan Gökteke, daha 4 gün önce 2 yaşına giren oğlunun doğum gününü ailesiyle birlikte kutlamıştı.