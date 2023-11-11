Firari müteahhidi depremzedeler buldu: Yakaladık kaçamazsın

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Asrın felaketi’ olarak adlandırılan büyük depremlerde Hatay’ın merkez Antakya ilçesi Cebrail Mahallesi’ndekiEmlakbank Konutları 11’inci kısmında bulunan 96 daireden oluşan 6 blok yıkıldı. Enkaza dönüşen bloklarda oturan 370 kişi hayatını kaybetti. Depremden sonra başlatılan soruşturmalar kapsamında blokların müteahhidi Mehmet Özat hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Hatay’ı terk eden Özat, daha sonra izini kaybettirdi. Yaklaşık 9 aydır aranan müteahhit, düne kadar ortada gözükmedi.

KOLUNDAN TUTUP BIRAKMADILAR

Dün 12.00 sıralarında Ankara Çankaya’daki Bilkent Center AVM’ye giden 2 depremzede kadın, Özat’ı otoparkta gördü. Tanınmamak için şapka takan müteahhidi yakalayan depremzede kadınlar kolundan tutup bırakmadı ve hemen polisi aradı. Bunun üzerine olay yerine giden Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri firari müteahhit Özat’ı yakalayarak gözaltına aldı. Gerekli adli işlemler yapılmak üzere Polis Merkezi’ne götürülen Özat’ın uzun süredir Ankara’da saklandığı, depremzede kadınlar tarafından tanınıp yakalanınca şok geçirdiği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Özat “Taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebebiyet verme” suçundan tutuklandı.

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‘SEN ÖZAT’SIN KİMLİĞİNİ GÖSTER’

Özat’ı yakalayıp polise teslim eden depremzede iki kadından SinemBoyacı, o anları şöyle anlattı: “AVM’de kendisini gördüm. ‘Ben o değilim’ dedi. Kimliğini göstermesini istedim. ‘Sen aranan müteahhit Mehmet Özat’sın’ dedim. Başındaki şapkasını aldım, titremeye başladı. Sonra da ‘Benim arandığımdan haberim yoktu’ dedi. Kaçmaya çalıştı. Kolundan tutarak kaçmasını engelledik. Önce AVM güvenliği sonra da polisler geldi. Onlara teslim ettik, karakolun önüne kadar da takip ettik.”

AİLEMDEN 9 KİŞİ ÖLDÜ

- Emlakbank Konutları’nda annesi dahil 9 yakınını kaybettiğini söyleyen Sinem Boyacı, “Bu kişiden şikâyetçi olan yüzlerce depremzede var. Suçlu değilsen niye kaçıyorsun, paraları yerken iyi miydi? Cezanı çekeceksin, hesabını vereceksin. Adaletin yerini bulmasını, ölen yakınlarımızın ruhlarının huzur bulmasını istiyoruz” dedi.

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HÂLÂ İNŞAAT YAPIYORMUŞ

Emlakbank Konutları depremde yerle bir olan ve yaptığı başka binalar da yıkılan Mehmet Özat’ın hâlâ oğluyla birlikte inşaat işiyle uğraştığı öğrenildi.

POLİSE TESLİM ETTİLER

Kadınların Mehmet Özat’ı polisler gelene kadar da bırakmaması cep telefonuyla görüntülendi. Görüntülerde depremzede kadınlar bir taraftan Özat’ı kolundan tutarken, diğer taraftan ise polisleri arayarak haber veriyor.