Firari inek 'DaÄŸlar kÄ±zÄ± Reyhan', yeni yuvasÄ±nda

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KÄ±rsal Ä°saalan Mahallesi MuhtarÄ± Ramazan KocabÄ±yÄ±k, Kurban BayramÄ±'nÄ±n ilk gÃ¼nÃ¼nde kurbanlÄ±k ineÄŸini kesmek iÃ§in Yenice Mahallesi'ne getirdi. Kesim Ã¶ncesi kaÃ§an inek, 25 gÃ¼n sonra Kayaeli Mahallesi'nde bulundu. KocabÄ±yÄ±k, ineÄŸi bir hafta sonra oÄŸlunun dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼nde keseceÄŸini sÃ¶yledi. Bu aÃ§Ä±klamadan sonra baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± sanatÃ§Ä± Haluk Levent'in yaptÄ±ÄŸÄ± Ahbap Platformu, hayvanÄ± satÄ±n almak iÃ§in harekete geÃ§ti. KocabÄ±yÄ±k, hayvan iÃ§in 30 bin TL istediÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.

AHBAP SATIN ALDI ANCAK FÄ°YATI AÃ‡IKLANMADI

Muhtar ile iletiÅŸime geÃ§en Ahbap Platformu, ineÄŸi satÄ±n aldÄ± ancak fiyat aÃ§Ä±klanmadÄ±. SatÄ±n alÄ±nan ineÄŸe 'DaÄŸlar KÄ±zÄ± Reyhan' adÄ± verilip, Rize'nin Ä°yidere ilÃ§esinde 2018 yÄ±lÄ±nda Kurban BayramÄ±'nÄ±n birinci gÃ¼nÃ¼ kurban pazarÄ±ndan kaÃ§Ä±p, denize atlayan ve Trabzon'un SÃ¼rmene ilÃ§esi sahilinde bulunduktan sonra yine Ahbap Platformu'nca sahiplenilip, Ä°zmir KemalpaÅŸa'daki KurtarÄ±lmÄ±ÅŸ Ã‡iftlik HayvanlarÄ± BarÄ±naÄŸÄ±'na getirilen boÄŸa Ferdinand'Ä±n yanÄ±na getirildi. 'DaÄŸlar KÄ±zÄ± Reyhan', bakÄ±m ve tedavisinin ardÄ±ndan zamanla yeni yerine de alÄ±ÅŸtÄ±.

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'KESÄ°LME KORKUSU OLMADAN BÄ°ZÄ°MLE YAÅžAYACAK'

Ä°neÄŸi travmasÄ±nÄ±n yavaÅŸ yavaÅŸ dÃ¼zeldiÄŸini anlatan barÄ±nak yÃ¶neticisi Sibel Ã‡akÄ±r, "'Reyhan', Kurban BayramÄ±'nda kesilme korkusuyla, tam 25 gÃ¼n boyunca kaÃ§mayÄ± baÅŸardÄ±. 25'inci gÃ¼nÃ¼n sonunda 'Reyhan' yakalandÄ±. Sahibi bir hafta sonra oÄŸlunun sÃ¼nnet dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼nde keseceÄŸini beyan edince, Haluk Levent devreye girdi. DiÄŸer hayvanlarda olduÄŸu gibi kaÃ§anÄ±n, uÃ§anÄ±n, yÃ¼zenin kurtarÄ±cÄ±sÄ± olarak 'Reyhan'Ä±n peÅŸine dÃ¼ÅŸtÃ¼. BÃ¶lgedeki Ahbap ekipleri ile birlikte koordineli olarak 'Reyhan'Ä± yanÄ±mÄ±za aldÄ±k. 'Reyhan' artÄ±k kesilme korkusu olmadan, Ã¶mÃ¼r boyu bizimle yaÅŸayacak" dedi.

SAATLERCE YÃœZEN KARAKIZ DA Ã‡Ä°FTLÄ°KTE

Sahibinin 'Reyhan' iÃ§in 30 bin TL istediÄŸini belirten Ã‡akÄ±r, "AslÄ±nda 'Reyhan', bu deÄŸerin Ã§ok altÄ±nda. 25 gÃ¼n boyunca aÃ§ susuz, daÄŸlarda olduÄŸu iÃ§in aÅŸÄ±rÄ± derecede zayÄ±flamÄ±ÅŸtÄ±. Ä°ÅŸin iÃ§ine Haluk Levent girince fiyat abartÄ±ldÄ±. Sahibi kesinlikle o rakamdan aÅŸaÄŸÄ± inmedi. Yine AHBAP hayÄ±rseverleri yardÄ±mda bulundu ve 'Reyhan' ÅŸimdi bizimle. AynÄ± zamanda 'KarakÄ±z' isimli keÃ§imiz de Mersin tarafÄ±ndan geldi. Kurban BayramÄ±'nda denize atladÄ±. 600 metre kadar aÃ§Ä±ldÄ±. Saatlerce yÃ¼zdÃ¼ ve yakalandÄ±. 'KarakÄ±z' da ÅŸimdi bizimle. Ä°kisi de Ã§ok aÅŸÄ±rÄ± derecede korkuyorlardÄ±. 'Reyhan', geldiÄŸinde bÃ¼tÃ¼n bakÄ±cÄ±lara saldÄ±rdÄ±. 'KarakÄ±z' tellerden zÄ±playÄ±p, kaÃ§maya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yordu. Åžimdi 'Reyhan' da 'KarakÄ±z' da sakinleÅŸti. Zamanla daha da normal ruh hallerine kavuÅŸacaklar. SaÄŸlÄ±k durumlarÄ± oldukÃ§a iyi bir sÄ±kÄ±ntÄ±larÄ± yok" diye konuÅŸtu.

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'BU HAYVANLAR ASLINDA BÄ°RER SEMBOL'

Fenomen boÄŸa Ferdinand'Ä±n da hala Ã§iftlikte olduÄŸunu hatÄ±rlatan Ã‡akÄ±r, "Burada aslÄ±nda fenomen olmayan Ã§ok hayvan var ama sosyal medya o denli gÃ¼Ã§lÃ¼ ki; insanlar tek bir hayvana odaklanabiliyor. Bu hayvanlar aslÄ±nda bir sembol. DiÄŸerlerine Ã¶ncÃ¼lÃ¼k eden hayvanlar olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yoruz. BurasÄ± TÃ¼rkiye'nin ilk ve en bÃ¼yÃ¼k Ã§iftlik hayvanlarÄ± barÄ±naÄŸÄ±. BarÄ±nakta Ã§iftlik hayvanlarÄ±, yÃ¼k hayvanlarÄ±, egzotik ve pet grubu dediÄŸimiz kedi-kÃ¶pekler mevcut. 3 bin hayvan var, 150 civarÄ±nda tÃ¼r var. Yaban ve pet grubu hayvanlardan rehabilitasyonlarÄ± bittikten sonra sokakta yaÅŸayabilecek olanlar, doÄŸaya bÄ±rakÄ±lÄ±yor. Ancak engelli ve yaÅŸayamayacak durumda olanlar, bizimle kalÄ±yor" ifadelerini kullandÄ±.Â

Ferdinand