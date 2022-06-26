Firari hükümlü yakalandı, yastığının altından otomatik tabanca çıktı

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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 'hırsızlık' suçundan hakkında 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Umut Enç'in Sarıçam ilçesi Göztepe Mahallesi'nde bir evde saklandığını belirledi. Eve operasyon düzenleyen ekipler, Enç ile saklanmasına yardım eden Hakan Ş.'yi (26) yakalayıp, gözaltına aldı. Evde arama yapan ekipler, Enç'in yastığının altında otomatik tabanca buldu.

Şüpheliler, işlemleri için Gasp Büro Amirliği'ne götürüldü. Hakan Ş. mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, Umut Enç ise cezaevine gönderildi.