Gündem Haberleri

Firari hükümlü, saklandığı kümeste öksürünce yakalandı

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Ocak 30, 2026 13:21

İzmir'de, silahla yağma suçundan hakkında 44 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.A. (49), depoda saklandığı kümeste 'öksürünce' polis ekipleri tarafından yakalandı.

Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, 28 Ocak'ta İzmir genelinde aranan şüphelilere yönelik çalışma yaptı.

 

44 YIL 7 AY KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNUYOR

Bu kapsamda 'Silahla yağma' suçundan hakkında 44 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.A.'nın bir depoda saklandığı belirlendi.

ÖKSÜRÜNCE YAKALANDI

Depoya operasyon düzenlendi. Depodaki arama sırasında, içerdeki kümesten 'öksürük' sesi duyuldu. Bunun üzerine kümese giren polis, burada saklanan E.A.'yı yakaladı. Gözaltına alınan E.A., Eskiizmir Polis Merkezi Amirliği'ne teslim edildi. E.A.'nın polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

