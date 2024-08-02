Firari hükümlü polisi şehit etti

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Uyuşturucunun etkisinde olduğu belirtilen Bayam, polis ekibine tabancayla ateş açtı. Polis memurları Ahmet Şahan ile Arif Ay yaralandı. Bunun üzerine olay yerine, aralarında özel harekat polislerinin de olduğu çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bu sırada evdeki annesini rehin alan şüpheli, çıkan çatışmada polis ekiplerince vurularak etkisiz hale getirildi.

Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan yaralı polislerden Ahmet Şahan kurtarılamadı. Şehit polis memuru Ahmet Şahan, bugün Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü’ndeki törenin ardından memleketi Nevşehir’in Kozaklı ilçesi Abdi köyünde son yolculuğuna uğurlanacak.