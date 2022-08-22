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Firari hükümlü, havalandırma boşluğunda yakalandı

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#Firari#Havalandırma#Kayseri
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 22, 2022 16:57

Kayseri'de 'hırsızlık' suçundan hakkında kesinleşmiş 21 yıl 10 ay hapis cezasıyla aranan Ü.D., saklandığı evde banyonun havalandırma boşluğunda yakalandı.  

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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 'hırsızlık' suçundan hakkında kesinleşmiş 21 yıl 10 ay hapis cezası bulunan firari Ü.D.'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda aranan hükümlünün, Melikgazi ilçesi Gülük Mahallesi'ndeki adreste saklandığını belirledi.

BANYONUN HAVALANDIRMA BOŞLUĞUNDA YAKALANDI

Polis ekiplerince eve düzenlenen operasyonda Ü.D., banyonun havalandırma boşluğunda yakalandı. Ü.D., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. 

Firari hükümlü, havalandırma boşluğunda yakalandı

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#Firari#Havalandırma#Kayseri

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