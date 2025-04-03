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Suç makinesi Uludağ'da gezi dönüşü teleferikte yakalandı

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#Uludağ#Teleferik#Bursa
Oluşturulma Tarihi: Nisan 03, 2025 12:56

Bursa’da, hakkında 4 yıl 4 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Doğukan Yıldırım (22), gezmek için geldiği Uludağ'dan teleferikle dönerken polis tarafından yakalandı.

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Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Balıkesir'de yaşayan ve hakkında, 'Hırsızlık' ve 'Uyuşturucu kullanmak' suçlarından toplam 4 yıl 4 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Doğukan Yıldırım'ın, Uludağ'a geldiği bilgisine ulaştı. Asayiş Şubesi'ne bağlı Güven Timleri Büro Amirliği'nde görevli polisler, hapis cezasının yanı sıra hakkında 11 ayrı suçtan yakalama kararı bulunan Yıldırım'ı, kente dönerken teleferiğin kabininde yakalayıp gözaltına aldı.

Suç makinesi Uludağda gezi dönüşü teleferikte yakalandı

Toplam 48 ayrı suçtan kaydı bulunan firari hükümlü, çıkartıldığı adliyede ifadesi alındıktan sonra cezaevine gönderildi.

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#Uludağ#Teleferik#Bursa

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