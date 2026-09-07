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Firari Gülüstan canlı yayında yakalandı

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#Gülüstan Kurt#İstanbul#Polis
Firari Gülüstan canlı yayında yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 07, 2026 07:00

Gülüstan Kurt, sanal medya hesabından canlı yayın yaparken evine polis baskın düzenledi. Hakkında kesinleşmiş 64 yıl 6 ay hapis cezası ve 215 suç kaydı bulunan Gülüstan Kurt tutuklandı.

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İstanbul’da Beyoğlu polisi, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde Gülüstan Kurt'un (33) çeşitli mahkemelerce hakkında verilen ve kesinleşen toplam 64 yıl 6 ay hapis cezası nedeniyle arandığı belirlendi.

‘AÇMA KAPIYI’

Polis ekipleri, Gülüstan Kurt'un Esenler’de bulunduğu evi tespit ederek takibe aldı. Kurt’un sanal medya hesabından canlı yayın yaptığı sırada harekete geçen ekipler, 31 Temmuz gecesi eve baskın düzenledi. Canlı yayını devam eden kadın çalan kapıya doğru ilerleyerek, “Kim o?” diye seslendi. Bu sırada canlı yayına katılanlardan biri, kadının sanal medyada kullandığı isimle ona hitap ederek, “Hürrem’in kapısı çalıyor, açma Hürrem” diyerek Gülüstan Kurt’u uyardı. Kapı yuvasından dışarı bakan Kurt’un yaşadığı şaşkınlık canlı yayına yansıdı. Kapıyı açmasının ardından kadının evine polis baskın yaptı. Polislerin eve girdiği ve kadını yakaladığı anlar canlı yayına yansıdı.

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DOSYASI KABARIK

Kurt’un sorgusunda çoğunluğu hırsızlık olmak üzere 215 suç kaydı bulunduğu ortaya çıktı. Kadının İstanbul, Bursa ve İzmir’deki mahkemelerce ‘elde veya üstte taşınan eşyayı özel beceriyle almak suretiyle hırsızlık’, ‘bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık’, ‘kamu kurum ve kuruluşlarındaki eşya hakkında hırsızlık’, ‘resmi belgede sahtecilik’ ve ‘nüfus müdürlüğüne gerçeğe aykırı beyanda bulunma’ suçlarından arandığı belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Gülüstan Kurt tutuklandı. 

 

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#Gülüstan Kurt#İstanbul#Polis

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