Firari FETÖ’cü iki polis şefi hücre evinde yakalandı

Ankara Emniyet Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından firar eden ve haklarında arama kararı bulunan eski emniyet müdürlerinin Sincan’da örgüte ait hücre (gaybubet) evinde saklandığını belirledi. Organize polis, sabaha karşı eve baskın yaptı. Yapılan baskında, hakkında yakalama kararı bulunan eski birinci sınıf emniyet müdürü Ali D. gözaltına alındı. Baskın sırasında hücre evinde saklanan eski birinci sınıf emniyet müdürü İbrahim E. ise 4. katta bulunan hücre evinin balkonundan asma ağacına tutunarak aşağı atlayıp, kaçmaya başladı. Yaşanan kısa süreli kovalamacanın ardından İbrahim E. de sokakta yakalandı.

ESKİ ALBAYIN EVİ

FETÖ firarisi eski birinci sınıf emniyet müdürlerinin, yakalanmamak için sahte kimlik taşıdıkları, sürekli kılık değiştirdikleri öğrenildi. Hücre evin ise 15 Temmuz darbe girişiminin ardından FETÖ üyeliğinden tutuklanan eski albay rütbesindeki askeri personele ait olduğu ortaya çıktı. Yakalanan eski emniyet müdürlerinin, FETÖ’nün emniyet mahrem yapılanması içerinde yer aldığı, örgüte bağlılığı en üst seviyede olan “A5” kategorisinde oldukları öğrenildi.