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Firari FETÖ'cü gizli bölmede yakalandı

Güncelleme Tarihi:

#Ankara#FETÖ#Operasyon
Oluşturulma Tarihi: Eylül 10, 2026 17:36

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "FETÖ Silahlı Terör Örgütü mensubu olan ve hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranma kararı bulunan S.D. isimli şahsın saklandığı adres tespit edildi. Düzenlenen operasyonda şahıs, saklandığı gizli bölmede yakalandı." denildi.

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İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"FETÖ silahlı terör örgütü üyesi firari şahıs gizli bölmede yakalandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu; FETÖ Silahlı Terör Örgütü mensubu olan ve hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranma kararı bulunan S.D. isimli şahsın saklandığı adres tespit edildi. Düzenlenen operasyonda şahıs, saklandığı gizli bölmede yakalandı.

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Ayrıca S.D. isimli şahsın; Örgüt içerisinde emniyet mahrem yapılanmasında yer aldığı, örgütün kripto haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu, örgüt içerisinde "Uğur" kod adını kullandığı ve örgüt abisi olarak faaliyet gösterdiği tespit edildi.

FETÖ’ye yönelik mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz. Devletimizin bütünlüğüne, milletimizin huzuruna kastedenler, nereye saklanırsa saklansınlar adaletin pençesinden kurtulamayacaklar.

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Ankara Emniyet Müdürlüğümüzü, Kahraman Polislerimizi ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz."

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#Ankara#FETÖ#Operasyon

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